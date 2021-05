Μια φωτογραφία κάποιων εκ των επιβατών της πτήσης - θρίλερ της Ryanair που ξεκίνησε από την Αθήνα και αναγκάστηκε να προσγειωθεί στη Λευκορωσία για να συλληφθεί ο Ρομάν Προτασέβιτς - με εντολή του Αλεξάντερ Λουκασένκο - δημοσιεύτηκε σε ιστοσελίδα της Λιθουανίας.

Στην εικόνα εμφανίζονται ορισμένοι εκ των επιβατών της πτήσης, που προσγειώθηκε στο Μινσκ της Λευκορωσίας, έπειτα από ενημέρωση του πιλότου για δήθεν απειλή τοποθέτησης βόμβας. Ωστόσο, όπως γρήγορα ξεκαθαρίστηκε, η προσγείωση του αεροσκάφους έγινε με εντολή του Λευκορώσου προέδρου Λουκασένκο, ενώ πράκτορες της ασφάλειας συνέλαβαν τον δημοσιογράφο, Ρομάν Προτασέβιτς, εις βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης στη χώρα. Σημειώνεται πως το όνομα του Προτασέβιτς βρισκόταν σε κατάλογο καταζητούμενων μετά τις μαζικές διαδηλώσεις που ακολούθησαν τις τελευταίες εκλογές.

Το αεροσκάφος, το οποίο κατευθυνόταν από την Αθήνα προς τη Λιθουανία και έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Λευκορωσία για να συλληφθεί αντιπολίτευομενος δημοσιογράφος, προσγειώθηκε - εντέλει - αργά το βράδυ της Κυριακής στο αεροδρόμιο του Βίλνιους.

Στο αεροδρόμιο βρέθηκε μάλιστα και η πρωθυπουργός της Λιθουανίας, Ίνγκριντα Σιμονιτέ.

Lithuanian PM Ingrida Šimonytė is in the airport in Vilnius where crowds have gathered to greet the plane from #Minsk.There is information that 2 Belarusian citizens and 4 Russians didn't arrive. Another Belarusian citizen is Raman's friend with whom he was flying back to Vilnius pic.twitter.com/YMwls9Wy70