Λευκορωσία: Λήξη συναγερμού στο Μινσκ - Απογειώθηκε η πτήση της Lufthansa

Λήξη συναγερμού στο αεροδρόμιο του Μινσκ στη Λευκορωσία, καθώς μετά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε αεροπλάνο της Lufthansa, που ετοιμαζόταν να απογειωθεί με προορισμό την Φρανκφούρτη, αποδείχθηκε φάρσα η απειλή για τοποθέτηση βόμβας.

Όπως ανέφερε νωρίτερα το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, oι λευκορωσικές αρχές ανέφεραν ότι υπήρχε απειλή για βόμβα στην πτήση LH1487 που επρόκειτο να αποχωρήσει από το Μινσκ προς τη Φρανκφούρτη στις 14:20 (τοπική ώρα) και δεν επέτρεψαν στο αεροσκάφος να απογειωθεί.

Όπως αναφέρει το ενημερωτικό δίκτυο NEXTA, όλοι οι επιβάτες αναγκάστηκαν να κατεβούν από το αεροπλάνο. Τα στοιχεία τους επανελέγχθησαν, ενώ αστυνομικοί με σκύλους έλεγξαν και τις αποσκευές τους.

Minsk airport says they have received terrorist attack threat against Lufthansa LH1487 Minsk-Frankfurt via email https://t.co/8zfst0afMD via @onlinerby #Belarus