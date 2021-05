Συναγερμός έχει σημάνει στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια των ΗΠΑ μετά από πληροφορίες για πυροβολισμούς που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον επτά ανθρώπων.

Διαβάστε ακόμη: Οχάιο: «Αρκετοί» νεκροί μετά από πυροβολισμούς

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τα ξένα ειδησεογραφικά δίκτυα, ο φερόμενος ως δράστης αυτοκτόνησε αμέσως μετά τους πυροβολισμούς που άφησαν πίσω τους νεκρούς και τραυματίες.

Το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας της Σάντα Κλάρα ανέφερε σε ανακοίνωση της στο twitter ότι ο δράστης είναι νεκρός. Δεν έχει καταστεί σαφές αν οι δυνάμεις επιβολής του νόμου σκότωσαν τον δράστη ή αν αυτός αυτοκτόνησε. Ο αριθμός των νεκρών, των τραυματιών και η σοβαρότητα των τραυματισμών τους είναι άγνωστος μέχρι στιγμής.

Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε πως οι πυροβολισμοί ξεκίνησαν στη διάρκεια μιας συνεδρίασης συνδικάτων, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα του δράστη.

Ο δήμαρχος Sam Liccardo έγραψε στο Twitter ότι «ο σκοπευτής δεν αποτελεί πλέον απειλή και η εγκατάσταση έχει εκκενωθεί».



A shooting at the VTA facility on Younger St has left several people being treated, but the situation is still being assessed. The shooter is no longer a threat, and the facility has been evacuated. I will update as more information becomes available.