Φλόριντα: Δύο νεκροί και πολλοί τραυματίες από πυροβολισμούς

Δύο άνθρωποι έπεσαν νεκροί και τουλάχιστον ακόμη 20 άλλοι τραυματίστηκαν, έπειτα από πυροβολισμούς έξω από μία λέσχη μπιλιάρδου στην πόλη Χαϊαλία της Φλόριντα, σύμφωνα με τον αστυνομικό διευθυντή της Κομητείας Μαϊάμι-Ντέιντ Αλφρέντο Ραμίρεζ III.

Ένα λευκό Nissan Pathfinder εμφανίστηκε στο σημείο και τρία άτομα βγήκαν με πυροβόλα όπλα και πιστόλια και άρχισαν να πυροβολούν κατά του πλήθους που είχε συγκεντρωθεί για μια συναυλία στο χώρο, ανέφερε ο Ραμίρεζ.

Two people were killed and at least 20 others were injured in a shooting outside of a club in Hialeah, Florida, police sayhttps://t.co/a5km1c3knT