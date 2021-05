Μπόρις Τζόνσον: Ελληνας σχεδιαστής δημιούργησε το νυφικό της Κάρι Σίμοντς - Φωτογραφίες

Ελληνικής σφραγίδας είναι το κομψό και αέρινο νυφικό που φόρεσε στο γάμο της η σύζυγος του Βρετανού πρωθυπουργού, Μπόρις Τζόνσον, Κάρι Σίμοντς. Το υπέροχο λευκό boho νυφικό από τούλι και δαντέλα είναι δημιουργία του καταξιωμένου Έλληνα σχεδιαστή Χρήστου Κωσταρέλου, ο οποίος έχει στη φαρέτρα του ηχηρές διεθνείς συνεργασίες, σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ.

Διαβάστε ακόμη: Μπόρις Τζόνσον: Επιβεβαιώθηκε ο κρυφός γάμος με την Κάρι Σίμοντς

Η σύζυγος του Τζόνσον εμπιστεύτηκε έναν από τους αναγνωρισμένους Έλληνες δημιουργούς στο παγκόσμιο στερέωμα της μόδας. Το νυφικό φόρεμα της 33χρονης Κάρι κοστίζει 2.900 λίρες και είναι χειροποίητο, όπως αναφέρουν οι βρετανικές εφημερίδες «Daily Mail» και «Sun». Το νυφικό είναι φτιαγμένο από κεντητό μεταξωτό τούλι από ελεφαντόδοντο με δαντέλα σε πολλά σημεία του και ήταν κομμένο και ραμμένο στα μέτρα της 33χρονης Κάρι. Για να δώσει μία καλοκαιρινή νότα, η νύφη συνδύασε το υπέροχο νυφικό μ' ένα στεφάνι από λευκά λουλούδια στα μαλλιά.Ο Μπόρις Τζόνσον, επέλεξε ένα μαύρο κοστούμι και μπλε γραβάτα.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Μ. Βρετανίας, Τζέιμς Κλέβερλι, δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Twitter πιο ξέγνοιαστη φωτογραφία του ζευγαριού. Η νύφη είναι ξυπόλυτη στο γρασίδι και αγκαλιάζει τον σύζυγό της, ο οποίος έχει σηκωμένα τα μανίκια του πουκαμίσου του.

Huge congratulations to @carriesymonds and @BorisJohnson on their wedding.



🥂 pic.twitter.com/qEKrAKFBRR