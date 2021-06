Η Μία Καλίφα πόζαρε με ένα μπουκάλι κρασί του 1943 και εξόργισε το Ισραήλ

Η Μία Καλίφα ανέβασε στο Twitter μια φωτογραφία της στην οποία απολαμβάνει ένα μπουκάλι κρασί του 1943, κάνοντας ωστόσο μία αμφιλεγόμενη σύγκριση με το Ισραήλ. Η πρώην πορνοστάρ, που είναι γνωστή για τις φιλο-παλαιστινιακές της απόψεις και μάλιστα εκφράστηκε κατά του Ισραήλ με αφορμή την πρόσφατη σύγκρουση στη Λωρίδα της Γάζας, έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας «το κρασί μου είναι πιο παλιό από το κράτος σας».

Το συγκεκριμένο κρασί, όπως αναφέρει η Daily Star, έχει παραχθεί το 1943 από γαλλική εταιρεία, τον καιρό που η Γαλλία βρισκόταν υπό την κατοχή των ναζιστικών δυνάμεων. Αυτό ήταν αρκετό για πολλούς χρήστες του Twitter που την κατηγόρησαν για αντισημιτισμό και μίλησαν με σκληρά λόγια εναντίον της.

My wine is older than your apartheid “state” pic.twitter.com/CTpAitpKZP