Εμβόλιο - Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Ξεπεράσαμε τους 250 εκατ. εμβολιασμούς στην Ευρώπη

Με ένα βίντεο και ένα tweet, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν «πανηγύρισε» τον μεγάλο αριθμό εμβολιασμών στην Ευρώπη. «Ξεπεράσαμε τους 250 εκατ εμβολιασμούς, ενώ τουλάχιστον 80 εκατ Ευρωπαίοι είναι πλήρως εμβολιασμένοι» έγραψε η πρόεδρος της Κομισιόν. Συνεχίζουμε το στόχο μας, να παραλάβουμε τόσες δόσεις εμβολίου, ώστε να εμβολιασθεί το 70% του ενήλικου πληθυσμού της ΕΕ τον Ιούλιο».

