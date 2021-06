Σερβία: Αλλεπάλληλες εκρήξεις σε εργοστάσιο πυρομαχικών

Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στο εργοστάσιο πυρομαχικών Sloboda, στην πόλη Τσάτσακ στη Σερβία το βράδυ της Πέμπτης. Η πρώτη έκρηξη σημειώθηκε στη 01:30 σε χώρο αποθήκευσης ενώ σποραδικές εκρήξεις συνεχίζουν να ακούγονται ως και αυτή την ώρα στην περιοχή του εργοστασίου.

Σύμφωνα με τη σερβική δημόσια τηλεόραση RTS, δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής θύματα. Όταν άρχισαν οι αλλεπάλληλες εκρήξεις, στο εργοστάσιο βρίσκονταν 60 εργαζόμενοι και η διοίκηση του εργοστασίου διαβεβαίωσε πως όλοι εγκατέλειψαν με ασφάλεια τον χώρο.

Ωστόσο –κατά δημοσιογραφικές πληροφορίες που επικαλείται το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων– έξι εργαζόμενοι βρίσκονται ακόμη στο εργοστάσιο, εγκλωβισμένοι σε υπόγειο χώρο όπου κατέφυγαν για να προστατευτούν.

#BREAKING: Numerous explosions rock ammunition factory in Čačak, Serbia. No word on potential injuries at this moment. pic.twitter.com/zvwMKFdHvi