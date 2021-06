Χονγκ Κονγκ: Θέση πάρκινγκ πουλήθηκε για 1,3 εκατομμύρια δολάρια

Μια θέση πάρκινγκ για ένα υπερπολυτελές αυτοκίνητο πουλήθηκε έναντι 1,3 εκατ. δολαρίων στο Χονγκ Κονγκ. Πρόκειται για μία θέση σε υπερπολυτελές συγκρότημα διαμερισμάτων στην περιοχή The Peak, όπως μεταδίδουν τοπικά ενημέρωσης.

Το συγκρότημα Mount Nicholson, που έχει θέα προς το λιμάνι της Βικτώριας, περιλαμβάνει ορισμένα από τα πιο ακριβά διαμερίσματα σε ολόκληρη την Ασία.

Είναι τόσο πυκνοκατοικημένο, ώστε τα πάντα, από την εύρεση ενός διαμερίσματος έως την εύρεση χώρους στάθμευσης μπορούν να απαιτήσουν τεράστια premium. Το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ για χώρο στάθμευσης ήταν και πάλι στο Χονγκ Κονγκ. Το 2019 μία θέση πουλήθηκε έναντι 980.000 δολαρίων, σύμφωνα με το Bloomberg.

Τους τελευταίους μήνες, οι ανατιμήσεις οι αγοραπωλησίες πολυτελών κατοικιών στο Χονγκ Κονγκ έχουν εκτιναχθεί σε επίπεδα – ρεκόρ, καθώς αρκετοί εύποροι επενδυτές επιλέγουν το real estate για περισσότερη σταθερότητα σε μία περίοδο που χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα για την πλήρη έξοδο από την κρίση της πανδημίας.

Στα ύψη έχουν εκτιναχθεί και τα ενοίκια. Τον Μάιο ένα διαμέρισμα είχε ενοικιαστεί έναντι του ποσού – ρεκόρ των 210.000 δολαρίων τον μήνα.

A single 12.5 square-metre (135 square-foot) car parking space has sold for a whopping HK$10 million ($1.3 mln) in Hong Kong.



Millions of Hong Kong residents struggle to afford rent on tiny apartments - many smaller than the parking space https://t.co/juuOKOaMtH pic.twitter.com/KmJOB668Al