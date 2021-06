Ντόναλντ Τραμπ: Φόρεσε ανάποδα το παντελόνι του; – Αντικρουόμενες απόψεις στο Twitter

Εκτός από «εκρηκτική» η επανεμφάνιση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έβαλλε κατά πάντων από τη Βόρεια Καρολίνα, η ομιλία του αποδείχθηκε και «επεισοδιακή», καθώς δημιούργησε debate στο Twitter για το αν φόρεσε το παντελόνι του ανάποδα. Σε στιγμιότυπο βίντεο που ανέβηκε στα social media διακρίνεται το παντελόνι του Ντόναλντ Τραμπ χωρίς φερμουάρ.

Διαβάστε ακόμη: Facebook: Μπλόκο στον Ντόναλντ Τραμπ για δύο χρόνια

Μεταξύ τον χρηστών του Twitter υπήρξε διχογνωμία για για το συγκεκριμένο ζήτημα, με αρκετούς να διερωτώνται στα σχόλια αν όντως κάτι τέτοιο συνέβη στ' αλήθεια, κάποιοι υποστήριξαν ότι ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ χρειάζεται βοήθεια για να βάλει το παντελόνι του, ενώ κάποιοι άλλοι χρήστες ισχυρίστηκαν ότι απλά φορούσε παντελόνι με λάστιχο στη μέση και, για το λόγο αυτό, δεν φαινόταν το φερμουάρ. Υπήρξαν βέβαια και αυτοί που έσπευσαν να συγκρίνουν τον τέως πρόεδρο των ΗΠΑ με το δίδυμο χιπ χοπ που έκανε θραύση τη δεκαετία του΄90, τους Κriss Κross. Τότε ήταν μόδα να φορούν οι νέοι ανάποδα τα παντελόνια τους, με το φερμουάρ δηλαδή στην πίσω πλευρά και τις τσέπες μπροστά.

They look like elastic waistband pull-up pants. It’s likely that Crooked tRump no longer has the dexterity to zip and button his own trousers. — StarGazer5000 (@gazer5000) June 7, 2021

Trump.needed to get help with his trousers ,Zipper goes in the front — Faye Brooks (@TheDemocrat63) June 7, 2021

Yes. Even the dumbest people in the world can't put there trousers on wrong. But with Trump you'll never know! June 7, 2021

Στα πλάνα από τα βίντεο και στις φωτογραφίες δεν φαίνεται ξεκάθαρα αν το παντελόνι του Ντόναλντ Τραμπ έχει φερμουάρ. Σύμφωνα με τον ιστότοπο snopes.com, πάντως υπάρχουν φωτογραφίες που διακρίνεται το φερμουάρ στο παντελόνι του, όποτε τελικά μάλλον ο μεγιστάνας δεν υπέπεσε σε τόσο μεγάλο σφάλμα και απλώς για το συγκεκριμένο λάθος έφταιγαν οι συγκεκριμένες λήψεις.

Who wore them better?

Like for Kriss Kross

RT for Trump#trumpspants pic.twitter.com/gEgcO76BFU — Liberal15 ⭐⭐ (@Liberal151) June 7, 2021

Το βίντεο είχε διαπιστώσει ο αρθρογράφος της εφημερίδας «New York Daily News», Μπράντον Φρίντμαν, ο οποίος έγραψε ότι «ο Ντόναλντ Τραμπ παραχώρησε τη μεγάλη ομιλία του σήμερα με το παντελόνι του να είναι φορεμένο ανάποδα. Κοιτάξτε το από κοντά και πείτε μου ότι κάνω λάθος»,. Βέβαια στη συνέχεια ο Φρίντμαν προσέθεσε και το tweet με τη διάψευση από το snopes.com.

Others are noting this, but it can't be shared enough: Donald Trump gave his big speech today with his pants on backwards. Look close and tell me I'm wrong.pic.twitter.com/sRsoJVfyf8 — Brandon Friedman (@BFriedmanDC) June 6, 2021

Υπενθυμίζεται ότι στην επανεμφάνισή του σε δημόσια ομιλία μετά την ήττα του από τον Τζο Μπάιντεν στις εκλογές του περασμένου Νοεμβρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ έβαλλε κατά πάντων. Από το Γκρίνσβιλ της Βόρειας Καρολίνας και το συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος της πολιτείας έβαλλε κατά του Τζο Μπάιντεν και του Άντονι Φάουτσι, ενώ ζήτησε αποζημιώσεις και από την Κίνα για τον κορονοϊό.