Τι προκάλεσε το μπλακ άουτ στις μεγαλύτερες ιστοσελίδες - «Επεσαν» από το BBC μέχρι και το σάιτ του Λευκού Οίκου

Οι ιστοσελίδες των μεγαλύτερων ειδησεογραφικών Μέσων Ενημέρωσης, ανάμεσά τους και ο Guardian, οι Financial Times, οι New York Times, η Le Monde, το BBC, το Bloomberg, το CNN τέθηκαν για τουλάχιστον μια ώρα εκτός λειτουργίας. Οπως ανέφερε η ιστοσελίδα techchrunch.com, το πρόβλημα δημιουργήθηκε από τη διακοπή λειτουργίας του Fastly. Πρόκειται για έναν πάροχο περιεχομένου ιστοσελίδων μέσω cloud σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας που μίλησε στο Financial Times.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι διερευνά τυχόν προβλήματα στο δίκτυο διανομής περιεχομένου της μέσω μηνύματος που εμφανιζόταν σε ορισμένες από τις ιστοσελίδες που παρουσίασαν το πρόβλημα. Εκτός του συγκεκριμένου μηνύματος, η «Fastly» δεν έχει προβεί σε κάποια σχετική επίσημη ανακοίνωση.

«Επεσε» και ο ιστότοπος της βρετανικής κυβέρνησης και ο Λευκός Οίκος

Η ιστοσελίδα της βρετανικής κυβέρνησης τέθηκε εκτός λειτουργίας το πρωί της Τρίτης και συγκεκριμένα περίπου στις 13:00 ώρα Ελλάδας, όπως και πολλοί άλλοι ιστότοποι, κυρίως Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Ο ιστότοπος gov.uk εμφάνιζε “Error 503 Service Unavailiable” περίπου στις 13:20 ώρα Ελλάδας.

Ο ιστότοπος του Λευκού Οίκου ήταν επίσης εκτός λειτουργίας, ενώ αυτός της βρετανικής κυβέρνησης, gov.uk, εμφάνιζε Error 503 Service Unavailable περίπου στις 13:20 ώρα Ελλάδας. Το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TV2 της Δανίας επίσης ανακοίνωσε ότι έχει τεθεί εκτός λειτουργίας ο ιστότοπός του.