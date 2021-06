Σε χαλαρή διάθεση εμφανίστηκε το ζεύγος Μπάιντεν λίγο πριν την έναρξη της συνόδου των G7, στην οποία οι ηγέτες του Ηνωμένου Βασιλείου, του Καναδά, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας και των ΗΠΑ, θα συναντηθούν για πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια στην Κορνουάλη της Μεγάλης Βρετανίας. Η σύνοδος ξεκινάει σήμερα, Παρασκευή, 11 Ιουνίου και θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή 13 Ιουνίου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν και η σύζυγός του Τζιλ απόλαυσαν σήμερα, Παρασκευή, και λίγο πριν την έναρξη της συνόδου έναν περίπατο στον εξωτερικό χώρο του ξενοδοχείου Tregenna Castle όπου μένουν ενόψει της συνόδου των G7. Μάλιστα όπως αναφέρει η «Daily Express» το ζεύγος Μπάιντεν εμφανίστηκε χαλαρό, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος ήπιε μία κόκα κόλα και η Τζιλ Μπάιντεν απόλαυσε ένα ποτήρι κρασί στο μπαρ του ξενοδοχείου. Ο Τζο Μπάιντεν και η σύζυγός του εμφανίστηκαν με casual ντύσιμο φορώντας αθλητικά παπούτσια και τζιν.

Μάλιστα η συγκεκριμένη κίνηση ξάφνιασε τον ρεπόρτερ του BBC, Τζον Σόπελ, ο οποίος με ανάρτηση που έκανε στο Twitter, εξέφρασε την έκπληξή του που ένας ηγέτης όπως ο Μπάιντεν έκατσε σε τραπέζι στο μπαρ του ξενοδοχείου δίπλα του και παρήγγειλε να κάτι να πιει, ενώ είχε και μία σύντομη συνομιλία μαζί του.

A first in my career. @POTUS comes and sits down at table in a bar next to me and orders a drink. Am trying to act nonchalant #G7 pic.twitter.com/XQecXWIfJL