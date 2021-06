Προκλητικός σύμβουλος Ερντογάν: Χαρακτηρίζει «κεφάλα» τον Μητσοτάκη – Απειλεί με νέα μικρασιατική καταστροφή

Σε νέο παραλήρημα κατά της χώρας μας κατέφυγε ο σύμβουλος του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Χακί Τζασίν μιλώντας στο CNN Turk, καταφεύγοντας σε ένα κρεσέντο εμπρηστικών δηλώσεων και απειλώντας ακόμα και με νέα μικρασιατική καταστροφή. Στο εθνικιστικό του ντελίριο έκανε αναφορές στον Μουσταφά Κεμάλ υποστηρίζοντας ότι «οι Έλληνες θα πνιγούν ξανά στη θάλασσα όπως το 1922», ενώ όπως αναφέρει συγκεκριμένα απευθυνόμενος στους Έλληνες «αν δεν έμαθες από την ιστορία θα σου διδάξουμε ξανά».

«Όπως ακριβώς υπομονετικός ήταν και ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ και στο τέλος έδωσε την εντολή για πυρ κατά των Ελλήνων στις 26 Αυγούστου 1922.

“Αλλάχ Αλλάχ” και οι Έλληνες ξαφνικά βρήκαν τον εαυτό τους να έχουν απωθηθεί πίσω μέχρι τη Σμύρνη. Όλοι τους πνίγηκαν στη θάλασσα. Δεν πρέπει να το ξεχνάνε αυτό. Οι Έλληνες το αποκαλούν αυτό ως την καταστροφή του αιώνα. Δεν μπορείς να με νικήσεις ξανά. Γιατί έρχεσαι κατά πάνω μου με αμερικάνικη υποκίνηση; Αν δεν έμαθες από την ιστορία θα σου διδάξουμε ξανά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τζασίν.

Nice, positive messages to NATO allies ahead of Brussels @NATO leaders' summit. Turkish President #Erdogan's advisor Hakki Casin vows to drown Greek troops in Aegean waters if #Greece does not behave. pic.twitter.com/TRgq5FUK8b