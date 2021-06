Γκάφα Νετανιάχου: Εκατσε σε λάθος καρέκλα, αυτή του… πρωθυπουργού

Οι παλιές συνήθειες δεν ξεχνιούνται και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, ύστερα από 12 χρόνια στη θέση του πρωθυπουργού του Ισραήλ δεν μπόρεσε να αποχωριστεί την... καρέκλα του.

Συγκεκριμένα, ο πρώην -πλέον- πρωθυπουργός του Ισραήλ, αφού συνεχάρη τον αντίπαλό του Ναφτάλι Μπένετ, επέστρεψε στην καρέκλα που καθόταν τα τελευταία 12 χρόνια, η οποία, ωστόσο, δεν ήταν πλέον δική του.

Στη συνέχεια η κάμερα δείχνει έναν άνδρα να πλησιάζει και να ψιθυρίζει στον Νετανιάχου πως θα έπρεπε να μετακινηθεί στα έδρανα της αντιπολίτευσης.

This is the moment Benjamin Netanyahu sat in the prime minister’s chair - perhaps forgetting he had just been removed as Israeli PMhttps://t.co/hn1PJR39Ik pic.twitter.com/EnvSCflIHY