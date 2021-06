Πύρινος εφιάλτης στο Ιλινόις των ΗΠΑ, καθώς από χθες πυρκαγιά κατακαίει απ' άκρη σ' άκρη εργοστάσιο χημικών. Το συμβάν λαμβάνει χώρα στο Ρόκτον, περιοχή που απέχει περίπου μία ώρα από το Σικάγο κι εκτός από την τεράστια οικολογική καταστροφή, κάτοικοι τουλάχιστον 100 σπιτιών αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Ο καπνός είναι ορατός από δεκάδες χιλιόμετρα μακριά, ενώ οι φλόγες ξεπερνούσαν ακόμα και τα 100 μέτρα, δημιουργώντας μια πύρινη κόλαση φωτιάς.

"Explosion sparks massive fire at Chemtool plant in Rockton, Illinois" https://t.co/xRwhKXR3Za

An explosion at an Illinois chemical plant sparked massive fires and prompted evacuations in the area #WSJWhatsNow pic.twitter.com/nx6JlF29q6