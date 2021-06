Roger Waters στον ιδρυτή του Facebook, Μαρκ Ζούκερμπεργκ για τη χρήση τραγουδιού των Pink Floyd: «Άντε γ@@@»

Ο μπασίστας, στιχουργός και εκ των ιδρυτών των Pink Floyd, Ρότζερ Γουότερς μιλώντας σε ειδική εκδήλωση για τον Τζούλιαν Ασάντζ αποκάλυψε ότι ο ιδρυτής του Facebook, Mark Zuckerberg του προσέφερε μεγάλο χρηματικό ποσό για να χρησιμοποιήσει το κλασικό και εμβληματικό τραγούδι του συγκροτήματος του 1979, το «Another Brick in the Wall, Part 2» για μία νέα διαφημιστική καμπάνια στο Instagram.

«Σήμερα το πρωί μου ήρθε μία πρόταση με ένα μεγάλο χρηματικό ποσό και η απάντηση ήταν “Άντε γα@@@. Δεν υπάρχει κανένας γαμη@@@ τρόπος να συμβεί αυτό», , δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γουότερς. «Το αναφέρω μόνο εδώ επειδή αυτή είναι μία ύπουλη κίνηση για αυτούς ώστε να ελέγχουν τα πάντα. Δεν θα πάρω μέρος σ' αυτή τη μ@@@κια του Ζούκερμπεργκ», προσέθεσε.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της New York Post, η συγκεκριμένη εκδήλωση για τον Ασάνζ έλαβε χώρα την περασμένη εβδομάδα και ο Ρότζερ Γουότερς διάβασε μία συναισθηματικά φορτισμένη επιστολή στην οποία χρησιμοποιεί σκληρή γλώσσα και αναφέρεται στα μονοπώλια και στη χειραγώγηση των social media.

«Αισθανόμαστε ότι ο πυρήνας των συναισθημάτων αυτού του τραγουδιού είναι τόσο κοινός και τόσο απαραίτητος σήμερα και δείχνει πόσο διαχρονική δουλειά είναι». Ακόμα ο Γουότερς ανέφερε ότι ο Ζούκερμπεργκ με αυτόν τον τρόπο «ήθελε να κάνει το Facebook και το Instagram πιο ισχυρά απ' ότι είναι... έτσι ώστε να μπορέσει να λογοκρίνει όλους όσους βρισκόμαστε σε αυτό το δωμάτιο και να αποτρέψει τη διαρροή αυτής της ιστορίας για τον Τζούλιαν Ασάντζ. Όχι πλέον», ανέφερε μεταξύ άλλων το εμβληματικό μέλος των Pink Floyd.

“¡Vete a la chingada!”: @rogerwaters a Mark Zuckerberg. El músico contó que le ofrecieron “una gran cantidad de dinero” por permitir el uso de Another brick in the wall II para promover Instagram. Lo narró en un acto por la libertad de Julian Assange (@Wikileaks)#VideosLaJornada pic.twitter.com/gEVqaor8Eo June 12, 2021

Ακόμα ο Γουότερς, χαρακτήρισε τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ «ηλίθιο πλούσιο» και αναφέρθηκε στο «FaceMash», την εφαρμογή που είχε δημιουργήσει ο ιδρυτής του Facebook, όταν σπούδαζε στο Χάρβαρντ, ώστε να μπορούν οι φοιτητές να «βαθμολογούν» τα κορίτσια.

«Πώς αυτός ο μικρός επιδειξιομανής που ξεκίνησε λέγοντας "αυτή είναι όμορφη, θα της βάλουμε 4 στα 5, αυτή είναι άσχημη". Ποιος του έδωσε δύναμη; Και είναι ακόμα εδώ. Πρόκειται για έναν από τους πιο ισχυρούς ηλίθιους στον κόσμο».

Το θρυλικό τραγούδι «Another Brick in the Wall»

Το «Another Brick in the Wall» χωρισμένο σε τρία μέρη. Συμπεριλήφθηκε στον δίσκο «The Wall» του 1979, με το δεύτερο μέρος του να κυκλοφορεί σε μορφή σινγκλ ανεβαίνοντας στην κορυφή των τσαρτ και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Το δεύτερο μέρος του κομματιού κατατάχθηκε 375ο στη λίστα με τα «500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών» του περιοδικού «Rolling Stone».

Κάθε ένα από τα τρία μέρη του κομματιού έχει παρόμοιο ρυθμό και στιχουργική δομή και παρουσιάζει μία άνοδο της έντασης, από την λύπη του πρώτου μέρους στην αντίδραση του δευτέρου και την οργή του τρίτου. Το πρώτο μέρος είναι το πιο ήρεμο και μελαγχολικό του κομματιού, ενώ περιλαμβάνει ένα μελωδικό σόλο κιθάρας.

Το δεύτερο μέρος ξεκινάει με μία κραυγή του Ρότζερ Γουότερς και το κομμάτι στηρίζεται από έναν πολύ δυνατό ρυθμικό τομέα, παράλληλα με το απαλό σόλο της κιθάρας του Γκίλμορ. Το κομμάτι περιλαμβάνει μία παιδική χορωδία από το «Islington Green School» και ολοκληρώνεται με έναν Σκωτσέζο δάσκαλο να φωνάζει στους μαθητές μέσα στο προαύλιο του σχολείου.Το τρίτο μέρος εκφράζει την οργή του πρωταγωνιστή της ιστορίας, του Pink, και είναι το δυνατότερο σημείο του «Another Brick in the Wall».

Στο πρώτο μέρος, ο πρωταγωνιστής της ιστορίας, Pink, μαθαίνει το θάνατο του πατέρα του και ξεκινάει να χτίζει το τείχος. Στο δεύτερο μέρος, ο Pink ονειρεύεται ότι οι συμμαθητές του επαναστατούν κατά των καθηγητών τους, μετά την σκηνή όπου ένας καθηγητής του τον προσέβαλε. Οι καθηγητές αντιπροσωπεύουν άλλο ένα τούβλο στο τείχος που έχτισε γύρω του. Στο τρίτο μέρος του «Another Brick in the Wall», ο Pink αποφασίζει να χτίσει το τείχος μετά την προδοσία της συζύγου του.

Στις αρχές του 1980, το σινγκλ του «Another Brick in the Wall (Part 2)» ανέβηκε στην κορυφή του Billboard στις Ηνωμένες Πολιτείες και παρέμεινε εκεί για τέσσερις εβδομάδες. Επίσης, έλαβε υποψηφιότητα για βραβείο Γκράμι, χάνοντας τελικά από το «Against the Wind» του Μπομπ Σίγκερ.

Στην Μεγάλη Βρετανία, πούλησε 340.000 αντίτυπα μέσα σε πέντε ημέρες και παρέμεινε στο # 1 για πέντε εβδομάδες, πουλώντας περισσότερα από ένα εκατομμύριο αντίτυπα σε διάστημα δύο μηνών. Επίσης, σκαρφάλωσε στην κορυφή των τσαρτ στην Γερμανία, το Ισραήλ, τη Νέα Ζηλανδία, τη Νορβηγία, την Πορτογαλία, την Γαλλία, τη Νότια Αφρική, την Ελβετία, την Σουηδία, τον Καναδά, την Αυστρία και την Ιρλανδία.