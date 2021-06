Viral: Η επιστολή παραίτησης που τον έκανε θρύλο - Πώς αποχώρησε εργαζόμενος από τα McDonald's

Εργαζόμενος σε αλυσίδα fast food… απηύδησε, έκλεισε το εστιατόριο και άφησε σημείωμα προς τους πελάτες που έγραφε «παραιτήθηκα». Το στιγμιότυπο με το σημείωμα... αγανάκτησης έχει γίνει viral ενώ στο twitter χαρακτηρίζουν τον εργαζόμενο «θρύλο».

Διαβάστε ακόμη: Κορονοϊός - Βρετανία: Παραίτηση με αιχμές για τη νοσηλεύτρια που έσωσε τη ζωή του Μπόρις Τζόνσον

Η παραίτηση είναι μία σκέψη που γίνεται κατά καιρούς από εργαζόμενους που δυσκολεύονται στην καθημερινότητά τους. Ωστόσο, ένας υπάλληλος των McDonald's πέρασε από τη θεωρία στην πράξη, έκλεισε το εστιατόριο και άφησε σημείωμα στο στα ηχεία του «drive through» για να το δουν οι πελάτες.

«Είμαστε κλειστοί γιατί παραιτούμαι και μισώ αυτή τη δουλειά», έγραφε ο εργαζόμενος στο σημείωμα. To συγκεκριμένο εστιατόριο των McDonald's βρίσκεται στο Λούισβιλ του Κεντάκι και το σημείωμα του εργαζομένου έγινε viral από έναν κάτοικο της περιοχής που το ανέβασε στο twitter.

Seen at our local McDonald's pic.twitter.com/InhWzowlVm