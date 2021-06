Συνάντηση Μπάιντεν – Πούτιν: «Πόλεμος» Ρώσων και Αμερικανών δημοσιογράφων για μία θέση στην αίθουσα

Μεγάλη ένταση υπήρξε ανάμεσα στους Αμερικανούς και Ρώσους δημοσιογράφους που ήθελαν να μπουν στην αίθουσα της Villa La Grange, κοντά στη λίμνη της Γενεύης στην Ελβετία, όπου έλαβε χώρα η συνάντηση του Τζο Μπάιντεν με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Κάποιοι δημοσιογράφοι φάνηκαν να εμποδίζουν τους κάμεραμαν στην προσπάθειά τους να πάρουν καλύτερη λήψη ή να ακούνε πιο καθαρά τις δηλώσεις, την ώρα που άλλα άτομα από τα επιτελεία των δύο χωρών συνομιλούσαν μεταξύ τους, καθώς οι δύο πρόεδροι προσπαθούσαν να κάνουν τα πρώτα τους σχόλια. Το αποτέλεσμα ήταν να υπάρξει μεγάλη ένταση ανάμεσα στις δημοσιογραφικές ομάδες των δύο χωρών.

Η ανταποκρίτρια του Λευκού Οίκου, Κάιτλαν Κόλινς, εξήγησε ότι η συνήθης πρακτική των Μ.Μ.Ε., σε τέτοιες συναντήσεις είναι να υπάρχει ένα άτομο που να εκπροσωπεί την τηλεόραση, ένας εικονολήπτης, ένας ηχολήπτης κ.οκ. Συνήθως δηλαδή βρίσκονται εντός περίπου 15 άτομα καθώς και οι φωτογράφοι.

Όπως ανέφερε η Κόλινς σύμφωνα με το CNN, υπήρξαν κάποιες επιθετικές συμπεριφορές και αρκετά άτομα από την αμερικανική δημοσιογραφική αποστολή δεν κατάφεραν να εισέλθουν στο δωμάτιο όπου διεξαγόταν η συνάντηση.

«Μας το είπαν πριν προλάβουμε να εισέλθουμε στο κτήριο. Υπήρχαν σπρωξίματα και φωνές καθώς προσπαθούσαμε να μπούμε μέσα και προσπαθώντας να παραβρεθούμε στη συνάντηση και να πάρουμε κάποια πλάνα ή κάποιες από τις δηλώσεις των δύο ηγετών, ενώ κάποιοι από τους ρεπόρτερ δεν κατάφεραν να μπουν στο χώρο», ανέφερε χαρακτηριστικά η Κόλινς. Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο αυτό δείχνει τη χαοτική κατάσταση που επικράτησε στην αίθουσα και οι δηλώσεις του προέδρου Μπάιντεν παρερμηνεύτηκαν από τον Τύπο

Μάλιστα όπως αναφέρει σε tweet, δημοσιογράφου του CBS, ομάδα Ρώσων δημοσιογράφων βιαζόταν τόσο πολύ να πάρει θέση, ώστε εμπόδισε έναν Αμερικανό ηχολήπτη να μπει στην αίθουσα.

No matter how much advance goes into these things (and it’s a lot) something always goes crazy the day of. In this case, it was a massive scrum of #russian press preventing the US Press audio guy from getting into the room on time. pic.twitter.com/JQ4BB5da9d