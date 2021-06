Τον θάνατο του "Champ", ενός εκ των δύο σκύλων του Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε το απόγευμα του Σαββάτου ο Λευκός Οίκος.

Μάλιστα, οι Τζο και Τζιλ Μπάιντεν έκαναν και επίσημη δήλωση για την απώλεια του 13χρονου Γερμανικού Ποινικού, εκφράζοντας τη θλίψη τους για τον χαμό του:

"Ήταν ο αγαπημένος μας σύντροφος τα τελευταία 13 χρόνια και αγαπήθηκε από ολόκληρη την οικογένεια. Ακόμη και τους τελευταίους μήνες όπου ήταν αδύναμος, όταν μπαίναμε στο δωμάτιο, ανασηκωνόταν και κουνούσε την ουρά του. Δεν του άρεσε τίποτα περισσότερο από το να στριφογυρίζει στα πόδια μας στο τέλος της ημέρας", ανέφερε η δήλωση μεταξύ άλλων.

Η ανάρτηση του Τζο Μπάιντεν:

Our family lost our loving companion Champ today. I will miss him. pic.twitter.com/sePqXBIAsE