Πυρά εναντίον ενός πλοίου του Βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού έριξε ένα πολεμικό ρωσικό πλοίο, όταν το πρώτο μπήκε σε ρωσική περιοχή. Το περιστατικό, σύμφωνα με τον Guardian, συνέβη μόλις το βρετανικό πλοίο μπήκε σε ρωσικά νερά στη Μαύρη Θάλασσα. Mε βάση ανακοίνωση του Ρωσικού υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το βρετανικό πλοίο είχε δεχθεί προειδοποίηση να μην περάσει τα θαλάσσια σύνορα, ωστόσο την αγνόησε. Το περιστατικό συνέβη στο Ακρωτήρι Fiolent, κοντά στην ακτή της Κριμαίας.

Σύμφωνα με το Bloomberg, το βρετανικό πλοίο, άλλαξε αμέσως ρότα και βγήκε από τα ρωσικά νερά μέσα σε τέσσερα λεπτά από τη ρίψη των πυρών.

Είχε προηγηθεί προειδοποίηση από τη Ρωσία προς τις χώρες του ΝΑΤΟ για παύση στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Μαύρη Θάλασσα. Το βρετανικό βασιλικό ναυτικό δεν έχει ακόμη προβεί σε δηλώσεις για το συμβάν.

Υπενθυμίζεται ότι η Βρετανία και οι σύμμαχοί της δεν αναγνωρίζουν την Κριμαία ως ρωσικό έδαφος, παρά το ότι η Ρωσία προσήρτησε την περιοχή από την Ουκρανία το 2014. Το βρετανικό πλοίο νωρίτερα ήταν στο λιμάνι της Οδησσού όπου είχαν υπογραφεί συμφωνίες, μεταξύ των οποίων και ένα πρόγραμμα βοήθειας από τη Μεγάλη Βρετανία που θα βοηθήσει την Ουκρανία να στήσει ένα ισχυρό ναυτικό. Μάλιστα είχαν ανέβει και φωτογραφίες από την υπογραφή των συμφωνιών.

