Τζορτζ Φλόιντ: Στη φυλακή για 22 χρόνια και 6 μήνες ο αστυνομικός δολοφόνος του

Σε κάθειρξη 22 ετών και έξι μηνών καταδικάστηκε ο πρώην αστυνομικός Ντέρεκ Σόβιν, ο οποίος δικαζόταν για τη δολοφονία του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ, πριν από έναν χρόνο, στη Μινεάπολη. Το βίντεο του θανάτου του 46χρονου Φλόιντ, πεσμένου μπρούμυτα στο έδαφος και δεμένου με χειροπέδες, να φωνάζει ότι «δεν μπορεί να αναπνεύσει» καθώς ο λευκός αστυνομικός είχε γονατίσει στον λαιμό του, έκανε το γύρο του κόσμου, προκαλώντας σοκ αλλά και πυροδοτώντας ένα πρωτοφανές κίνημα κατά της αστυνομικής βίας.

«Το δικαστήριο σας καταδικάζει σε φυλάκιση για μια περίοδο 270 μηνών, δηλαδή δέκα περισσότερα χρόνια» από όση είναι η ποινή που προβλέπεται για τέτοιες περιπτώσεις από τον ποινικό κώδικα της Μινεσότας, είπε ο δικαστής Πίτερ Κάχιλ. «Η απόφασή μου δεν βασίζεται στο συναίσθημα ή στη συμπόνια (…) ούτε στην κοινή γνώμη», πρόσθεσε, τονίζοντας: «Δεν επιδιώκω να στείλω ένα μήνυμα».

BREAKING: Derek Chauvin sentenced to 22.5 years in the murder of George Floyd.



"This is based on your abuse of a position of trust and authority and also the particularly cruelty shown to George Floyd," the judge says.https://t.co/AeNM5H2wVT pic.twitter.com/vjOqC5dSne