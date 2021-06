Ένας 42χρονος – θηλυκός - ελέφαντας από ένα ζωολογικό κήπο στο Αμβούργο ξέρει ήδη ποιος θα είναι ο νικητής στο Αγγλία – Γερμανία, για το Euro 2020, σήμερα Τρίτη! Σύμφωνα λοιπόν με τις προβλέψεις της αξιαγάπητης Γιασόντα, θα νικήσει η Γερμανία! Ο ελέφαντας έχει σύμφωνα με το aljazeera.com προβλέψει σωστά ότι η Γερμανία θα χάσει από τη Γαλλία, θα νικήσει την Πορτογαλία και μετά θα αγωνιστεί ενάντια στην Ουγγαρία.

Yashoda, Hamburg Hagenbeck Zoo's #EURO2020-predicting elephant has correctly predicted all of Germany's matches so far...



For #GER v #HUN, the footballing heavyweight has predicted Germany to draw against Hungary.



How very diplomatic of her! #GERHUN pic.twitter.com/iGa6gXnjrs