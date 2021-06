Όταν ο Πάπας Φραγκίσκος συνάντησε τον Spiderman στο Βατικανό

Διαφορετική ήταν η εβδομαδιαία ακρόαση στην Αγία Έδρα στο Βατικανό, καθώς ο 28χρονος, Ματέο Βιλαρντίτα, ντυμένος Spiderman ήταν αυτός που προσέλκυσε τα βλέμματα του κοινού και όχι ο Πάπας Φραγκίσκος. Ο Ιταλός ντύνεται όπως ο φανταστικός χαρακτήρας των βιβλίων κόμικ και ταινιών για να ενθαρρύνει τα παιδιά που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, όπως εκείνα στο παιδιατρικό νοσοκομείο του Βατικανού που επισκέφτηκε στις 23 Ιουνίου.

Φορώντας τη στολή του Spiderman, παρά το κύμα καύσωνα στη Ρώμη, ο Ματέο Βιλαρντίτα είπε ότι ζήτησε από τον Πάπα Φραγκίσκο να προσευχηθεί για τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Σε δηλώσεις του στο AP TV ανέφερε ότι έδωσε στον Προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας μια εφεδρική μάσκα, «συμβολικά για να του εξηγήσει ότι μέσα από αυτά τα μάτια βλέπει καθημερινά πόνο από άρρωστα παιδιά στα νοσοκομεία».

«Ήταν πολύ συναρπαστικό γιατί ο Πάπας Φραγκίσκος κατάλαβε αμέσως την αποστολή μου» ανέφερε. Ο Ματέο Βιλαρντίτα έβγαλε selfie με νέους που ήταν στην ακρόαση. Το Βατικανό χαρακτήρισε τον Βιλαρντίτα ως «πραγματικά καλό σούπερ ήρωα» και ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια του πολύμηνου lockdown στην Ιταλία λόγω της πανδημίας πραγματοποίησε περισσότερες από 1.400 βιντεοκλήσεις, καθώς δεν ήταν σε θέση να επισκεφτεί αυτοπροσώπως, για να βοηθήσει τα παιδιά να χαμογελάσουν.

