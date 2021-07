Αγγλία: Γουίλιαμ και Χάρι αποκαλύπτουν μαζί το άγαλμα της πριγκίπισσας Νταϊάνας

Για πρώτη φορά από τον περασμένο Απρίλιο, ο πρίγκηπας Χάρι και ο αδερφός του πρίγκηπας Γουίλιαμ βρέθηκαν μαζί στον ίδιο χώρο. Ανήμερα των γενεθλίων της μητέρας τους, πριγκίπισσας Νταϊάνα, έκαναν τα αποκαλυπτήρια του αγάλματός της στον «Βυθισμένο κήπο» του Παλατιού του Κένσινγκτον.

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα θα συμπλήρωνε σήμερα τα 60 της χρόνια και ήταν η καλύτερη ευκαιρία ώστε να αποκαλυφθεί το γλυπτό του Ian Rank-Broadley στο αγαπημένο της Sunken Garden, που κατασκευαζόταν από το 2017.

The first photos of the commemorative statue of Princess Diana have been released. Princes William and shared their reactions to the touching tribute with sculptor Ian @RankBroadley and their late mother’s siblings, Lady Jane Fellowes, Lady Sarah McCorquodale and Charles Spender. pic.twitter.com/n3T5GfI5uC