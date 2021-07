Viral έγιναν τα βίντεο που καταγράφουν φωτιάμε μεγάλες πορτοκαλί φλόγες να ξεπηδούν μέσα από το νερό μοιάζοντας με λιωμένη λάβα στον Κόλπο του Μεξικό. Χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκαναν λόγο για «πύρινο μάτι» λόγω του κυκλικού σχήματος της φλόγας, που μαινόταν σε μικρή απόσταση από μια πλατφόρμα άντλησης πετρελαίου της Pemex.

Η φωτιά ξέσπασε στην επιφάνεια του ωκεανού λόγω διαρροής αερίου σε υποβρύχιο αγωγό δυτικά της χερσονήσου Γιουκατάν του Μεξικού, αλλά μετά από μερικές ώρες κατασβέστηκε, όπως ανακοίνωσε η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία Pemex.

🚨🔥 | NEW: The ocean is on fire in the Gulf of Mexico after a pipeline ruptured.



pic.twitter.com/U8IpBnRlT3