Self test: Εκατομμύρια views σε βίντεο στο TikTok που δείχνει πώς να βγει θετικό

Τον γύρο του διαδικτύου έχει κάνει ένα βίντεο στο TikTok, που δείχνει με ποιους τρόπους μπορεί να βγει θετικό ένα self test. Βρετανοί έφηβοι μοιράστηκαν στο το μυστικό τους για να βγάζουν θετικό το self test ανίχνευσης κορονοϊού, ώστε να μην πάνε σχολείο και το βίντεο έγινε ανάρπαστο ανάμεσα στους μαθητές

Νεαροί σκαρφίστηκαν διάφορους τρόπους για να επηρεάζουν την εγκυρότητα του self-test, προκειμένου να αποφύγουν το σχολείο. Το βίντεο που έγινε viral δείχνει τους νέους να εφαρμόζουν καθημερινής χρήσεως προϊόντα, όπως Coca-Cola, αντισηπτικό χεριών και φράουλες, πάνω στο self-test.

Ανέβηκε και κοινοποιήθηκε μαζί με τα hashtags #fakecovidtest και έχει φθάσει πάνω από 6,5 εκατομμύρια προβολές, ενώ ο πλέον ανενεργός λογαριασμός με το όνομα @fakecovidtests έφθασε πάνω από 20.000 ακολούθους. Περίπου 400.000 παιδιά και νέοι στη Βρετανία έλειψαν από το σχολείο για λόγους που συσχετίζονται με τον κορονοϊό την τελευταία εβδομάδα.

Εκπρόσωπος της εφαρμογής TikTok, ανέφερε: «Κάνουμε ξεκάθαρο πως αφαιρούμε περιεχόμενο το οποίο περιλαμβάνει παραπλανητική πληροφόρηση που μπορεί να προκαλέσει κακό, συμπεριλαμβανομένων παραπληροφόρηση για ζητήματα υγείας που σχετίζονται με τον κορονοϊό».

"TikTok is teaching UK teenagers how to fake positive Covid-19 tests and shut down school bubbles...Videos uploaded under the search term #fakecovidtest have been viewed more than 6.5 million times"



Time to end this madness and stop testing.https://t.co/4GYrRtBQ2L