Πρίγκιπας Κάρολος: Αποκάλυψε την αγαπημένη του playlist - Mε κάνει να θέλω να χορέψω

Την αγαπημένη του λίστα τραγουδιών και ειδικά εκείνο το ένα που τον κάνει να θέλει να σηκωθεί να χορέψει, αποκάλυψε ο Πρίγκιπας Κάρολος.

Σε ειδική εκπομπή αφιερωμένη στους εργαζόμενους και τους εθελοντές του ΕΣΥ της Μεγάλης Βρετανίας, του NHS, μίλησε για τη μουσική που του αρέσει. Όπως δήλωσε, το «Givin’ Up, Givin» των The Three Degrees τού δίνει ενέργεια. Το περιέγραψε ως «ένα από τα αγαπημένα μου και, χρόνια πριν, μου γεννούσε την ακατανίκητη ανάγκη να σηκωθώ και να χορέψω». Το συγκεκριμένο κομμάτι, μάλιστα, έπαιξε η μπάντα αποκλειστικά για εκείνον, στα 30α του γενέθλια. Στη συνέχεια, ο πρίγκιπας επέλεξε τα «Lulu’s Back In Town» του Dick Powell, το «Don’t Rain On My Parade» της Barbara Streisand και το «La Vie En Rose» της Edith Piaf.

