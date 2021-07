Η ιστορία ενός απάνθρωπου πειράματος: Το αγόρι που το μεγάλωσαν σαν κορίτσι μετά από ένα τραγικό ιατρικό λάθος

Ο Καναδός Ντέιβιντ Ρέμερ είχε γεννηθεί ως Μπρους, αλλά σύντομα μετονομάστηκε σε Μπρέντα μετά από μία αποτυχημένη επέμβαση περιτομής και την προτροπή ενός ψυχολόγου και σεξολόγου, ο οποίος πίστευε ότι το φύλο βασίζεται σε κοινωνικές συνθήκες και τον μετέτρεψε σε πειραματόζωο για ένα από τα πιο απάνθρωπα πειράματα στην ιστορία.

Στις 22 Αυγούστου του 1965 η Τζάνετ και ο Ρον Ρέιμερ, απέκτησαν δύο δίδυμα αδέλφια τον Μπρους και τον Μπράιαν, τα δύο παιδιά υπέφεραν από φίμωση και χρειάστηκε να κάνουν περιτομή, κάτι όμως που άλλαξε ριζικά τη ζωή της οικογένειας καθώς κατά την επέμβαση του Μπρους υπήρξε επιπλοκή.

Με το πέος του Μπρους να έχει σχεδόν καταστραφεί οι γονείς απευθύνθηκαν μετά από πολλές επισκέψεις σε γιατρούς στον δρ. Τζον Μόνεϊ, ο οποίος είχε την ευκαιρία να «πειραματιστεί στις θεωρίες του περί φύλου». Ο γιατρός είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει τις θεωρίες έχοντας σαν πειραματόζωο τον Μπρους, και ο δρ. Μόνεϊ ανέλαβε την τροποποίηση του φύλου του παιδιού. Το παιδί δεν είχε ιδέα ότι γεννήθηκε έχοντας το ίδιο φύλο με τον δίδυμο αδερφό του, ενώ κατά τη διάρκεια της εφηβείας του, του χορηγήθηκαν γυναικείες ορμόνες. Μέχρι την ηλικία των 15, ο Μπρους παρόλο που ντυνόταν σαν κορίτσι και είχε ενδιαφέροντα κοριτσιών, πάντα ένιωθε σαν αγόρι.

Ο δρ. Μόνεϊ επιτήρησε την πορεία της τροποποίησης της «Μπρέντα» και έγραψε ένα σύγγραμα σχετικά με την αλλαγή φύλου την οποία χαρακτήρισε επιτυχία και έγινε γνωστή ως υπόθεση «Τζον/Τζόαν». Σύμφωνα με τη Daily Star, το περιοδικό Time, δημοσίευσε ένα άρθρο το 1973, στο οποίο έκανε λόγο για «δραματική υπόθεση». Προτού μάλιστα η συγκεκριμένη υπόθεση χαρακτηριστεί επιτυχία, ήταν γνωστό ως «το πείραμα του Μόνεϊ», το οποίο άφησε τον Ρέιμερ πληγωμένο ψυχολογικά και τελικά κόστισε τη ζωή του το 2004.

Ο Ντέιβιντ ήθελε εναγωνίως να αποτρέψει άλλα παιδιά να οδηγηθούν σε αλλαγή φύλου παρά τη θέλησή τους και έτσι είπε την ιστορία του στον δημοσιογράφο Τζον Κολαπίντο, ο οποίος το 2000 εξέδωσε το βιβλίο «Όπως τον έφτιαξε η φύση» (As Nature Made Him). Μία από τις πιο δυσάρεστες αναμνήσεις που ανέσυρε ο Ντέιβιντ πριν τον θάνατό του, ήταν ν' αναπαριστά στάσεις του σεξ με τον αδερφό του. Σύμφωνα The Embryo Project., ο δρ. Μόνεϊ είχε κρατήσει καρτέλες από τα δίδυμα, τα οποία θεωρούσε σαν ιδανική περίπτωση για ψυχολογική μελέτη με βάση το φύλο. Ο Ράιμερ ισχυρίστηκε πως ο Μόνεϊ ανάγκασε τα δύο παιδιά να κάνουν επίδειξη σεξουαλικών στάσεων και κινήσεων. Αυτό γινόταν στο πλαίσιο της έρευνας, το οποίο ο γιατρός δικαιολόγησε ως πρόβα μία υγιούς παιδικής σεξουαλικής αναζήτησης.

Ο Ρέιμερ σε συνέντευξη που είχε δώσει στο περιοδικό «Rolling Stone», είχε δηλώσει πως τουλάχιστον μία φορά ο Μόνεϊ είχε τραβήξει φωτογραφίες από τις ασκήσεις και ορισμένες φορές αυτό είχε συμβεί και μπροστά σε κάποιους άλλους γιατρούς. Ο δρ. Μόνεϊ πέθανε δύο χρόνια μετά τον Ρέιμερ σε ηλικία 84 ετών. Αργότερα στη ζωή του ο Ντέιβιντ υπέφερε από σοβαρή δυσφορία φυλετικής ταυτότητας εξαιτίας της αλλαγής φύλου. Μάλιστα είχε τρομοκρατηθεί τόσο πολύ από τις επισκέψεις στον ψυχολόγο – σεξολόγο ώστε στην ηλικία των 13 ετών, είχε απειλήσει να αυτοκτονήσει εάν τον πήγαιναν να τον δει ξανά, ενώ το γεγονός πως είχε ακόμα ανδρικά χαρακτηριστικά είχαν σαν αποτέλεσμα να πέσει θύμα bullying στο σχολείο.

Με τον πατέρα να του αποκαλύπτει ότι είχε γεννηθεί αγόρι, ο Ρέιμερ άλλαξε το όνομα σε Ντέιβιντ στα 15 και όταν έγινε 21, άρχισε θεραπείες με τεστοστερόνη και ξεκίνησε θεραπείες για ν' αφαιρέσει το στήθος και για να ξνακατεσκευάσει το πέος του.

Η τραγική κατάληξη

Με την ψυχολογική ζημιά την οποία είχε υποστεί από όλο αυτό το πείραμα, ο Ρέιμερ είχε κάνει στις αρχές των 20 ετών τις πρώτες του προσπάθειες να αυτοκτονήσει. Στις 22 Σεπτεμβρίου του 1990, παντρεύτηκε τη μητέρα τριών παιδιών Τζέιν Φοντέιν, ωστόσο ο γάμος τους ήταν δύσκολος.

Πάντως δεν ήταν το μόνο από τα δίδυμα που αντιμετώπισε προβλήματα στην ενήλικη ζωή του, καθώς και ο αδερφός του χτυπημένος από την κατάθλιψη και τη σχιζοφρένεια πέθανε από υπερβολική δόση αντικαταθλιπτικών τον Ιούλιο του 2002. Σχεδόν δύο χρόνια αργότερα στις 4 Μαΐου του 2004, ο Ντέιβιντ αυτοκτόνησε πυροβολώντας τον εαυτό του με όπλο, δύο ημέρες αφότου η γυναίκα του, του ζήτησε διαζύγιο.