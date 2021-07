Ισχυρή έκρηξη σε αγκυροβολημένο πλοίο και συγκεκριμένα δεξαμενόπλοιο στο λιμάνι Jebel Ali του Ντουμπάι σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (7/7). Αυτόπτες μάρτυρες υποστηρίζουν πως η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που ταρακουνήθηκαν κτήρια, σύμφωνα με το Associated Press.

Στο Twitter έχουν κυκλοφορήσει βίντεο από το σημείο. «Φωτιά ξέσπασε σε κοντέινερ μέσα σε πλοίο στο λιμάνι Jebel Ali», αναφέρει η ανακοίνωση του κυβερνήτη του Ντουμπάι. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας.

Η πυροσβεστική υπηρεσία τόνισε ότι η πυρκαγιά «έχει τεθεί υπό έλεγχο» και πως δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς ή τραυματίες.

Aftermath of explosion at Jebel Ali port this evening. #UAE pic.twitter.com/QojeIKyRBq

AN EXPLOSION OCCURRED ON A SHIP OFF OF JEBEL ALI PORT. @SABRINA_2305 pic.twitter.com/aFns7SAdHS

This was the explosion heard across Dubai tonight. Details to follow. Praying all are safe. Via @xmufaxsam_ pic.twitter.com/pGUPYx0rUj