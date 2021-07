Αεροσκάφος συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του έξω από το Ορέμπρο της Σουηδίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο αεροσκάφος επέβαιναν 9 άνθρωποι. Ο επικεφαλής των επιχειρήσεων διάσωσης στο Κοινό Συντονιστικό Κέντρο Διάσωσης δήλωσε ότι μετέφερε επιβάτες για ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο.

'Οπως αναφέρει η Daily Star, στο αεροσκάφος ήταν οκτώ αλεξιπτωτιστές και ο πιλότος.

Σύμφωνα με το Reuters, η Αστυνομία έχει κάνει ανάρτηση λέγοντας πως πρόκειται για «δυστύχημα».

Σε ορισμένες φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει στα social media, φαίνονται σωστικά συνεργεία και αστυνομία.

#BREAKING

Multiple fatalities in Swedish airplane crash - police



▪️Several people died in the crash of an airplane after takeoff outside #Orebro, #Sweden, Swedish police said.#BreakingNews pic.twitter.com/aggXZSKRr5