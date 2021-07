Στα όρια του Διαστήματος αναμένεται να πετάξει σήμερα Κυριακή 11 Ιουλίου ο Σερ Ρίτσαρντ Μπράνσον, κόβοντας πρώτος το νήμα στην άτυπη μάχη του Διαστήματος κερδίζοντας έτσι τον Τζεφ Μπέζος, που έχει προγραμματίσει την πτήση του για τις 20 Ιουλίου, ενώ αφήνει πίσω του και τον Ιλον Μασκ, που σχεδιάζει διαστημικές πτήσεις με την Space X.

Ο Ρίτσαρντ Μπράνσον μαζί με τρεις υπαλλήλους της Virgin Galactic και δύο πιλότους θα πραγματοποιήσουν το ταξίδι τους με το διαστημικό σκάφος Vss Unity από τη βάση Spaceport America στο Νέο Μεξικό. Η εταιρεία θα κάνει για πρώτη φορά ζωντανή μετάδοση της πτήσης, με συνεχή ροή στα social media. Ο δισεκατομμυριούχος θα πραγματοποιήσει το μαγικό ταξίδι μία εβδομάδα πριν συμπληρώσει τα 71 του χρόνια και μετά από 21 δοκιμαστικές πτήσεις του σκάφους.

ΕΔΩ μπορείτε να δείτε σε Live Streaming στο LinkedIn την πτήση της Virgin Galactic

Ο εκκεντρικός επιχειρηματίας έχει μεταξύ άλλων διασχίσει τη Μάγχη με ιστιοσανίδα και τον Ατλαντικό με αερόστατο, αν και αργότερα απέτυχε να κάνει τον γύρο του κόσμου με το ίδιο μέσο.

Ο Μπράνσον μάλιστα προανήγγειλε μία μεγάλη έκπληξη. «Όταν επιστρέψουμε από το Διάστημα, θα ανακοινώσω κάτι πολύ συναρπαστικό, προκειμένου να δώσω σε περισσότερους ανθρώπους την ευκαιρία να γίνουν αστροναύτες. Το Διάστημα ανήκει σε όλους μας», ανέφερε. «Είναι καιρός να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα» τόνισε ο ιδρυτής της εταιρείας, σημειώνοντας ότι ανυπομονεί να υλοποιήσει το σχέδιό του εδώ και 17 χρόνια.

I've always been a dreamer. This July our dream will become a reality. https://t.co/x0ksfnuEQ3 #Unity22 @VirginGalactic pic.twitter.com/QiczQypiSE