Να αυξηθούν ραγδαία τα κρούσματα κορονοϊού τις επόμενες εβδομάδες περιμένει η ευρωπαϊκή υπηρεσία που είναι αρμόδια για τις ασθένειες. Μέχρι την 1η Αυγούστου θα καταγραφούν σχεδόν πενταπλάσια νέα κρούσματα κορονοϊού σε σύγκριση με το επίπεδο της περασμένης εβδομάδας, σύμφωνα με τις τελευταίες προβολές της υπηρεσίας αυτής, οι οποίες δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Στη ζώνη που περιλαμβάνει την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και τη Νορβηγία και την Ισλανδία, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) προβλέπει επίπτωση άνω των 420 νέων κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκους για την εβδομάδα που τελειώνει την 1η Αυγούστου, έναντι λιγότερων των 90 την περασμένη εβδομάδα, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο και αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

⚠️Latest data shows #SARSCoV2 resurgence in #EU/EEA related to relaxation of non-pharmaceutical interventions and increasing spread of #DeltaVariant.



Cases of #COVID19 up 64.3% across 🇪🇺 compared to previous week. https://t.co/4gLZdWd998