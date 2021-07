CDC: Η μετάλλαξη Δέλτα δημιουργεί την πανδημία των ανεμβολίαστων

Η εξαιρετικά μεταδοτική μετάλλαξη δέλτα του νέου κορονοϊού δημιουργεί την «πανδημία των ανεμβολίαστων», δήλωσε την Παρασκευή η Δρ Ροσέλ Βαλένσκι, διευθύντρια των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) των ΗΠΑ.

Διαβάστε ακόμη: Κίνα: Τα παιδιά των ανεμβολίαστων δεν θα πάνε σχολείο - Ολα τα σκληρά μέτρα

Η Δρ Βαλένσκι δήλωσε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στον Λευκό Οίκο ότι η παρατηρούμενη αύξηση των νοσηλειών και των θανάτων συμβαίνει σε περιοχές της χώρας με χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού.

«Υπάρχει ένα μήνυμα που είναι ξεκάθαρο: Αυτό εξελίσσεται σε πανδημία των μη εμβολιασμένων», είπε. «Βλέπουμε ξέσπασμα κρουσμάτων σε μέρη της χώρας που έχουν χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη, επειδή τα άτομα που δεν έχουν εμβολιαστεί διατρέχουν κίνδυνο».

Παρά το γεγονός ότι η επιδημιολογική εικόνα είναι βελτιωμένη σε σχέση με τον Ιανουάριο, όταν οι ΗΠΑ είχαν κατά μέσο όρο σχεδόν 200.000 νέα κρούσματα την ημέρα, η Δρ. Βαλένσκι προειδοποίησε ότι η παραλλαγή Δέλτα δεν θα επιβραδυνθεί στις πολιτείες και τις κομητείες με χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού.



«Η μεγαλύτερη ανησυχία μας είναι ότι θα συνεχίσουμε να βλέπουμε κρούσματα που μπορούν να προληφθούν, νοσηλείες και, δυστυχώς, θανάτους, μεταξύ των μη εμβολιασμένων», είπε. «Εάν δεν έχετε εμβολιαστεί, παραμένετε σε κίνδυνο», προειδοποίησε.



Περισσότερα από 33.000 νέα κρούσματα COVID-19 αναφέρθηκαν την Πέμπτη στις Ηνωμένες Πολιτείες με τον πιο πρόσφατο μέσο όρο των επτά ημερών να είναι στις 26.300. Παρατηρείται δηλαδή μία αύξηση 70%.



Ο μέσος αριθμός ημερήσιων θανάτων αυξήθηκε κατά 26% σε 211 -μια εξίσου σημαντική άνοδος καθώς οι θάνατοι φάνηκαν να μειώνονται τις τελευταίες εβδομάδες.

BREAKING: "This is becoming a pandemic of the unvaccinated," CDC Dir. Walensky says in White House Covid briefing.



"We are seeing outbreaks of cases in parts of the country that have low vaccination coverage ... Communities that are fully vaccinated are generally faring well." pic.twitter.com/1PrNBwG213