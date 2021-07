Η πόλη Γιακούτσκ στην Σιβηρία καλύπτεται με μια γκρίζα ομίχλη, σαν να είναι τυλιγμένη σε σάλι περιγράφει η απεσταλμένη του Sky News, στην περιοχή, Νταϊάνα Μάγκνεϊ. Η ομίχλη προέρχεται από τις δασικές πυρκαγιές που καίνε την απέραντη έκταση των κωνοφόρων δασών της Σιβηρίας ή τις τάιγκες (τις μεγαλύτερες επίγειες διαπλάσεις του πλανήτη). Πρόκειται για συνέπεια των πιο καυτών ημερών της περιοχής, σε αντίθεση με τους χειμερινούς μήνες που η θερμοκρασία κυμαίνεται στους μείον 50 βαθμούς Κελσίου.

Η Σιβηρία είχε πάντα περιόδους πυρκαγιών, αλλά αυτά τα δύο τελευταία χρόνια είναι ιδιαίτερα έντονα. Ο Ιούνιος στην περιοχή Γιακουτία ήταν ο πιο καυτός και ξηρός από το 1888.

Το κλίμα είναι ηπειρωτικό, με 30 βαθμούς Κελσίου και γεμάτη κουνούπια το καλοκαίρι και κάτω από 70 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές της κατά την διάρκεια του χειμώνα. Φέτος, το θερμόμετρο στην περιοχή Gorny της Γιακουτία έφτασε στους 39C με μόλις 2 mm βροχόπτωση όλο το μήνα.

Ο Pavel Petrov, από την υπηρεσία εναέριας προστασίας των δασών, εργάζεται ασταμάτητα για να συντονίσει την τοπική προσπάθεια αντιμετώπισης των πυρκαγιών. Αναφέρει ότι πέρασαν ακόμα και τρεις ημέρες που ήταν άυπνοι. Το ίδιο ίσχυε και με τις περσινές πυρκαγιές.

Κάθε φωτιά χρειάζεται τη δική της τοπική στρατηγική και μια αφοσιωμένη ομάδα πυροσβεστών. Αυτό αποτελεί πρόκληση σε περιοχές σαν την Γιακουτία, όπου μπορεί να καίγονται μέχρι και 2.000 εκτάρια γης. Πολλές από τις πυρκαγιές της Ρωσίας βρίσκονται στην Τάιγκα, που είναι δύσκολη η πρόσβαση. Αντιμετωπίζονται μόνο εάν απειλούνται ανθρώπινες κατοικίες και ζωές.

Αυτό σώζει ζωές αλλά όχι τον πλανήτη. Οι πυρκαγιές που καίνε ανεξέλεγκτα αυτές τις περιοχές απελευθερώνουν τεράστιες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, καταστρέφοντας δάση που διαφορετικά θα λειτουργούσαν ως «καταναλωτές» διοξειδίου του άνθρακα.

Ζεσταίνουν επίσης τον πάγο κάτω από το έδαφος το οποίο με τη σειρά του απελευθερώνει αέρια θερμοκηπίου. Αυτές οι πυρκαγιές προκαλούνται κυρίως από κεραυνούς κατά την διάρκεια ξηρών καταιγίδων. Σε μια μέρα φέτος, ο κ. Πέτροφ είπε ότι είδε οκτώ πυρκαγιές να πυροδοτούνται από κεραυνό.

Το υπουργείο έκτακτης ανάγκης της Ρωσίας δήλωσε την Κυριακή (18/7) ότι έχει αναπτύξει δύο αεροσκάφη στην Sakha-Yakutia για να συνδράμουν στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Μάλιστα, οι αρχές κάνουν λόγο για 2,1 εκατομμύρια στρέμματα καμένα.

Τις τελευταίες ημέρες, οι κάτοικοι της περιοχής συνδράμουν αποφασιστικά μέρα-νύχτα στην κατάσβεση της Πυρκαγιάς, αλλά οι προσπάθειές τους δεν έχουν επιφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Μάλιστα, οι καπνοί είναι τόσο έντονοι, που στέλνουν τα παιδιά τους μακριά για να τα προστατέψουν, όσο οι ίδιοι μένουν πίσω για να βοηθήσουν το έργο των αρχών.

Συγκλονιστικά βίντεο έχουν αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα οποία φαίνονται οι καπνοί που «πνίγουν» τη Σιβηρία:

