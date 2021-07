Γερμανία: Τραυματίες και αγνοούμενοι από την έκρηξη στο Λεβερκούζεν

Δύο «σοβαρά τραυματίες» και πέντε αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε εγκαταστάσεις καύσης απορριμμάτων της εταιρίας Currenta, σε βιομηχανικό πάρκο του Λεβερκούζεν στη Γερμανία.

Διαβάστε ακόμη: Γερμανία: Έκρηξη στο Λεβερκούζεν - Καπνοί σε κτήριο της Bayer

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, υπάρχουν «πολλοί τραυματίες», αλλά διευκρινίζεται ότι» η κατάσταση παραμένει συγκεχυμένη». Πυκνός μαύρος καπνός έχει κατακλύσει την περιοχή και οι κάτοικοι ειδοποιήθηκαν με μήνυμα για «ακραίο κίνδυνο», μέσω της εφαρμογής «ΝΙΝΑ», να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους, με κλειστά παράθυρα και πόρτες.

Σύμφωνα με την Bild, η φωτιά απειλεί να εξαπλωθεί σε παρακείμενη εγκατάσταση με εύφλεκτα υλικά, ενώ σε μικρή απόσταση βρίσκονται δεξαμενές με 100.000 λίτρα εύφλεκτου υγρού σιδήρου Στην περιοχή βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής και σωστικών συνεργείων.

Huge blast at Chempark Leverkusen. Something exploded at Bayer pic.twitter.com/1bTrMzncnZ

JUST IN - Severe explosion at "Bayer" chemical plant in Leverkusen, Germany. A huge column of smoke rises. Population warned to immediately close windows and doors.pic.twitter.com/sFrR0v0uDG