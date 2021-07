Ένας νεκρός, 16 τραυματίες και τέσσερις αγνοούμενοι είναι ο μέχρι τώρα απολογισμός της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, 27 Ιουλίου, σε εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων στο χημικό πάρκο του Λεβερκούζεν, στη Γερμανία. Η φωτιά, η οποία ξέσπασε σε τρεις δεξαμενές με εύφλεκτο διαλυτικό υγρό, έχει κατασβεστεί, ωστόσο πυκνός μαύρος καπνός αναδύεται από το σημείο και οι αρχές ζητούν από τους κατοίκους να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο υπεύθυνος της εταιρίας Currenta για την συγκεκριμένη εγκατάσταση Λαρς Φρίντριχ δήλωσε ότι καίγονταν χλωριωμένοι διαλύτες, αλλά διευκρίνισε ότι δεν είναι ακόμη διαθέσιμη η πλήρης ανάλυση του περιεχομένου των δεξαμενών. Για αυτόν τον λόγο η Πυροσβεστική και ο Δήμος του Λεβερκούζεν τόνισαν ότι η προειδοποίηση για παραμονή των κατοίκων της περιοχής σε κλειστούς χώρους, με κλειστά παράθυρα και πόρτες παραμένει σε ισχύ, καθώς και η σύσταση για επιμελή καθαρισμό φρούτων και λαχανικών από καλλιέργειες της περιοχής. Σε μεγάλο τμήμα της πόλης θα παραμείνουν κλειστές οι παιδικές χαρές . «Προς το παρόν δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα», δήλωσε ο κ. Φρίντριχ.

#BREAKING: Emergency services responding to large explosion at chemical plant in Leverkusen, Germanypic.twitter.com/4cILPlciQ8