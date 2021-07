Γουέιν Ρούνεϊ: «Μου την είχαν στημένη» - Οργισμένη αντίδραση για τις ημίγυμνες φωτογραφίες

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, Γουέιν Ρούνεϊ μπήκε για ακόμα μία φορά σε μπελάδες, μετά τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα social media, στις οποίες απεικονίζεται μεθυσμένος με τρεις ημίγυμνες γυναίκες. Υπενθυμίζεται, ότι είναι παντρεμένος, πατέρας τεσσάρων παιδιών.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής υποστηρίζει ότι του την είχαν «στημένη» κι έχει έρθει ήδη σε επικοινωνία με την αστυνομία, σύμφωνα με την εφημερίδα Τhe Sun.

Οι φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν δείχνουν τον παλαίμαχο άσο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μεθυσμένο δίπλα στις τρεις γυναίκες, οι οποίες φορούν μόνο τα εσώρουχα τους. Όπως αναφέρει η «The Sun», η οποία επικαλείται φίλους του Γουέιν Ρούνεϊ, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής προσκάλεσε τις γυναίκες στο κλαμπ «ChinaWhite» στο Μάντσεστερ.

🚨🚨 | BREAKING: Wayne Rooney has called in the police after snaps of a women posing with him as he slept were shared online Via @DailyMirror pic.twitter.com/QQnbaCRgf0

«Τα κορίτσια γιόρταζαν τα γενέθλια μιας φίλης. Λατρεύουν το κλαμπ Chinawhite και είναι πάντα εκεί, αλλά δεν μπορούσαν να φανταστούν την τύχη τους, όταν τις προσκάλεσαν. Πέρασαν κάποιες ώρες μαζί με τον Ρούνει και τους φίλους του, προτού φύγουν».

Στη συνέχεια, ο Ρούνεϊ παρέα με τους φίλους του πήγαν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου των τριών γυναικών, ωστόσο δεν έκαναν τίποτα, σύμφωνα με τους ίδιους.

«Τα κορίτσια πέρασαν μια πολύ όμορφη νύχτα και είπαν ότι ο Γουέιν και οι φίλοι του ήταν υπέροχοι. Λατρεύουν τα πάρτι, αλλά αυτή πρέπει να ήταν η πιο άγρια νύχτα της ζωής τους. Δεν υπήρχε σεξουαλική επαφή…ήταν απλά μια υπέροχη βραδιά. Ο Γουέιν έκανε συνέχεια κομπλιμέντα, αλλά τίποτα δεν συνέβη», ισχυρίζεται πηγή στην εφημερίδα.

Σε άλλη φωτογραφία φαίνεται να έχει χάσει τις αισθήσεις του με τα κορίτσια να φορούν μόνο τα εσώρουχά τους στο δωμάτιο του ξενοδοχείου στο Μάντσεστερ. Κάποια από αυτές, μάλιστα, τράβηξε ένα στιγμιότυπο με τα οπίσθιά της δίπλα στον ποδοσφαιριστή και την ανέβασε στο διαδίκτυο.

This is harassment & intrusion of privacy, imagine genders were switched & Wayne Rooney was a female & this was a man taking & sharing these pictures 🤐



This needs to be investigated by the police not only by Coleen Rooney 😤



But you’re not ready for that conversation.🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/jVxXx7gyWF