Ακόμα πιο αδυνατισμένος εμφανίστηκε ο Κιμ Γιονγκ Ουν περίπου ένα μήνα αφότου οι κάτοικοι της Βόρειας Κορέας δάκρυζαν εξαιτίας της απώλειας βάρους του ηγέτη τους, πιστεύοντας ότι η απώλεια βάρους σχετίζεται με πρόβλημα υγείας.

Σε φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν κατά τους εορτασμούς της 68ης επετείου από τον Πόλεμο της Κορέας ο Κιμ Γιονγκ Ουν διακρίνεται ακόμα πιο αδύνατος σε σχέση με προηγούμενες δημόσιες εμφανίσεις του, στις οποίες επίσης είχε χάσει βάρος. Μάλιστα ο Κιμ Γιονγκ Ουν κατέθεσε στεφάνι στον Πύργο της Φιλίας, ώστε να αποτίνει φόρο τιμής στους Κινέζους στρατιώτες που βοήθησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου της Κορέας. Η συγκεκριμένη φωτογραφία τραβήχτηκε στις 28 Ιουλίου, μία ημέρα αφότου η Βόρεια Κορέα γιόρτασε την 68η επέτειο από το τέλος του Πολέμου της Κορέας.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο Κιμ Γιονγκ Ουν επισκέπτεται το συγκεκριμένο μνημείο το οποίο τιμά τη φιλία της Κίνας με τη Βόρεια Κορέα καθώς οι δεσμοί των δύο χωρών έχουν βελτιωθεί μετά την επίσκεψη του Βορειοκορεάτη ηγέτη στην Κίνα το 2019, όταν και συναντήθηκε με τον Σι Τζινπίνγκ.

Οι νέες εμφανίσεις του Κιμ έρχονται ενόσω ο Κιμ έδωσε οδηγίες στους στρατιωτικούς ηγέτες να βελτιώσουν τις στρατιωτικές δυνατότητες της χώρας, καθώς τον επόμενο μήνα είναι προγραμματισμένες ασκήσεις μεταξύ της Νότιας Κορέας και των ΗΠΑ, κάτι που η Πιονγιανγκ θεωρεί ως μία πιθανή πρόβα για μία πιθανή επέμβαση στο μέλλον.

Αναλυτές εκτιμούν ότι οι Αρχές προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν την απώλεια βάρους του Κιμ για να ενισχύσουν τη νομιμοφροσύνη προς το καθεστώς σε δύσκολους καιρούς, καθώς η Βόρεια Κορέα είναι περισσότερο από ποτέ απομονωμένη μετά το κλείσιμο των συνόρων της λόγω της πανδημίας και αυτόν τον μήνα παραδέχθηκε ότι αντιμετωπίζει επισιτιστική κρίση. Παράλληλα το καθεστώς προσπαθεί να ανυψώσει τον Κιμ ς έναν «αφοσιωμένο, σκληρά εργαζόμενο» ηγέτη.

Πάντως οι ειδικοί εκτιμούν ότι είναι απίθανο να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα καθώς παρέστη σε αρκετές δημόσιες εκδηλώσεις αυτόν τον μήνα. Ουδείς μπορεί να γνωρίζει πραγματικά γιατί έχασε βάρος. Είναι σαφές, ωστόσο, ότι το καθεστώς θέλει να πιστεύει ο κόσμος ότι ο λαός του λατρεύει τον ηγέτη του, στο βαθμό που να κλαίνε επειδή αδυνάτισε», σχολίασε ο καθηγητής του University of North Korean Studies, Γιανγκ Μου-τζιν.

Σε βίντεο που είχε δημοσιευθεί πριν από περίπου ένα μήνα σε κρατικά ΜΜΕ, εμφανιζόταν ένας ανώνυμος κάτοικος, ο οποίος αφότου παρακολούθησε ένα πρόσφατο βίντεο, στο οποίο ο Κιμ ήταν εμφανώς αδυνατισμένος, είχε εκφράσει για πρώτη φορά τις ανησυχίες που υπάρχουν για την υγεία του Κιμ στο εσωτερικό της χώρας.

«Το θέαμα του σεβαστού στρατηγού (Κιμ Γιονγκ Ουν) να φαίνεται αδυνατισμένος, σπάει τις καρδιές των ανθρώπων τόσο πολύ» δήλωσε ο άγνωστος, στη διάρκεια μιας συνέντευξης που προβλήθηκε την Παρασκευή στο κρατικό δίκτυο KRT. «Όλοι μιλάνε γι' αυτό. Μόλις το είδαμε αρχίσαμε να δακρύζουμε», πρόσθεσε ο ίδιος.

Το σπάνιο δημόσιο σχόλιο για την υγεία του Κιμ, δημοσιοποιείται αφού οι ξένοι αναλυτές παρατήρησαν στις αρχές Ιουνίου, ότι ο ηγέτης της χώρας, για τον οποίο πιστεύεται ότι είναι ηλικίας 37 ετών, εμφανίστηκε να έχει χάσει σημαντικό σωματικό βάρος. Στο απόσπασμα του βίντεο, εμφανίζονται κάτοικοι της Πιονγιάνγκ να παρακολουθούν μία γιγαντοοθόνη στο δρόμο, που παρουσιάζει ένα κονσέρτο, το οποίο παρακολούθησε ο Κιμ και αξιωματούχοι του κόμματος, μετά από μία διάσκεψη της ολομέλειας του Κόμματος των Εργατών της Κορέας (WPK). Στην παρουσίαση δεν έγινε λόγος για την αιτία της απώλειας βάρους του Κίμ.

Όταν ο ίδιος, εμφανίστηκε στα κρατικά ΜΜΕ της Βόρειας Κορέας τον Ιούνιο, μετά από δημόσια απουσία ενός μηνός, αναλυτές της ηλεκτρονικής σελίδας ειδήσεων NK News που έχει την έδρα της στη Σεούλ και παρακολουθεί τις εξελίξεις στη Βόρεια Κορέα, παρατήρησαν ότι το ρολόι του εμφανίζονταν να έχει δεθεί πιο σφιχτά από τις προηγούμενες φορές, γύρω από τον –εμφανώς- πιο αδυνατισμένο καρπό του χεριού του.

