ΗΠΑ: Νεκρός σταρ του TikTok μετά από δολοφονική επίθεση σε σινεμά

Την τελευταία πνοή άφησε ο σταρ του TikTok, Αντόνιο Μπαράχας, λίγες ημέρες αφότου δέχθηκε πυροβολισμό μαζί με μία κοπέλα με την οποία είχε βγει το πρώτο του ραντεβού σε σινεμά στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ.

Ο 19χρονος βρισκόταν σε μηχανική υποστήριξη από τη Δευτέρα όταν δέχθηκε πυροβολισμούς μαζί με τη 18χρονη, Ρίλι Γκούντριτς και ενώ παρακολουθούσαν την ταινία «The Forever Purge» σε κινηματογράφο της πόλης Κορόνα. Η Γκούντριτς πέθανε ακαριαία μετά τον πυροβολισμό που δέχθηκε στο κεφάλι, ενώ ο Μπαράχας, ο οποίος είχε περισσότερους από 1 εκατομμύριο ακολούθους στο Tik Tok, δέχθηκε πυροβολισμό στο μάτι.

Ο φίλος του 19χρονου και ρεπόρτερ στο Σαν Ντιέγκο, Μαλίκ Έρνεστ, ο οποίος ενημέρωνε τους ακολούθους του Tik Toker, για την πορεία της υγείας του, έγραψε σ' ένα tweet, «θέλω να ευχαριστήσω οποιονδήποτε προσευχήθηκε για τον Άντονι. Οι τραυματισμοί στον εγκέφαλό του προκάλεσαν ανεπανόρθωτη βλάβη. Τελικά στις 11 το βράδυ της 30ης Ιουλίου, σταμάτησε η μηχανική υποστήριξη και σε μία τιμητική κίνηση, δώρισε τα όργανά του ώστε να ζήσουν άλλοι. Παρακαλώ συνεχίστε να προσεύχεστε για την οικογένεια και τους φίλους του».

