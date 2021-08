Με το hashtag #helpTurkey και δύο φωτογραφίες από τις φωτιές που κατακαίνε την Τουρκία, Τούρκοι πολίτες ζητούν μέσω social media βοήθεια από το εξωτερικό για την κατάσβεσή τους. Η έκκληση γίνεται στα αγγλικά, τα γερμανικά και τα γαλλικά, ενώ η χώρα ζει δραματικές στιγμές. Μέχρι χθες Κυριακή υπήρχαν πάνω από 2,4 εκατ. tweets με το συγκεκριμένο hashtag. Ωστόσο κρατικοί αξιωματούχοι έχουν ήδη αντιδράσει λέγοντας ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έρχεται από ξένα κέντρα και έχει στόχο να εμφανίσει την Τουρκία ως αδύναμο κράτος που δεν μπορεί να διαχειριστεί τις υποθέσεις του.

Οι εικόνες πάντως που μεταδίδονται από τα διεθνή δίκτυα είναι αποκαρδιωτικές: Ξενοδοχεία εκκενώνονται, άνθρωποι τρέχουν πανικόβλητοι, άλλοι θρηνούν χαμένες περιουσίες.

DRAMATIC ESCAPE: Residents and tourists forced to evacuate by boat as wildfires rage toward popular beach resorts along Turkey’s Mediterranean coast.



The death toll from the fire includes at least eight people so far. https://t.co/kGkPOSm1Iw pic.twitter.com/Fv6milzhsm