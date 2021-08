Η Γκρέτα Τούνμπεργκ τα τελευταία τρία χρόνια έχει γίνει η πιο αναγνωρίσιμη ακτιβίστρια στον πλανήτη θέτοντας τους ηγέτες προ των ευθυνών τους για την κλιματική αλλαγή.

Στο πρώτο τεύχος του περιοδικού στην Σκανδιναβία, ο λόγος και το εξώφυλλο δόθηκαν στην Γκρέτα Τούνμπεργκ για μια συνέντευξη με το επιτελείο του περιοδικού και μια φωτογράφιση σε ένα δάσος λίγο έξω από την Στοκχόλμη παρέα με τον Στρένγκουρ, ένα άλογο με καταγωγή από την Ισλανδία.Στις φωτογραφίες η Γκρέτα Τούνμπεργκ χαϊδεύει το πανέμορφο αυτό άλογο ή ποζάρει σκεπτική, φορώντας χοντρά μάλλινα ρούχα και ένα oversized παλτό.

The fashion industry is a huge contributor to the climate-and ecological emergency, not to mention its impact on the countless workers and communities who are being exploited around the world in order for some to enjoy fast fashion that many treat as disposables. 1/3 pic.twitter.com/pZirCE1uci