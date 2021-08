Σεισμός 7,5 Ρίχτερ κοντά στα νησιά Σάντουιτς

Πολύ ισχυρός σεισμός 7,5 Ρίχτερ έπληξε τα νησιά Σάντουιτς το βράδυ της Πέμπτης. Προς το παρόν δεν έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου, ο σεισμός εντοπίστηκε στα 60 χιλιόμετρα βάθος.

🇬🇸 — BREAKING: A massive 7.5 magnitude earthquake rattled the South Sandwich Islands region. No tsunami warning in effect. pic.twitter.com/sqv8J80QEu