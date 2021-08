Σοβαρό συμβάν στο Πλίμουθ της Αγγλίας αναφέρουν τα ΜΜΕ της Βρετανίας χωρίς ακόμα να είναι σαφές τι έχει συμβεί. To Sky Neww μιλά για πολλά θύματα. Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικοί και ασθενοφόρα. Όπως ανέφερε στο Twitter ο βουλευτής Λουκ Πόλαρντ «υπάρχουν ανησυχητικά νέα από την περιοχή», ενώ παρακάλεσε τους κατοίκους να μην ποστάρουν στα social media φωτογραφίες από το συμβάν. Σύμφωνα με το plymouthherald.co.uk κάτοικοι μιλούν για κρότους και για «πυροβολισμούς»

#BREAKING: Plymouth shooting up to at least 5 shot.



Including the family’s of the shooter. Such a sad and tragic time for the city #plymouth



GRAPHIC ALERT* pic.twitter.com/J3HSVTZXRz