«Εξι νεκροί», ανάμεσά τους ο δράστης κι ένα παιδί κάτω των δέκα ετών, καθώς και αρκετοί τραυματίες, είναι ο απολογισμός της επίθεσης ενόπλου χθες βράδυ στο Πλίμουθ, στη νοτιοδυτική Αγγλία, ανακοίνωσαν η Αστυνομία και τοπικοί αξιωματούχοι. Οι δυνάμεις επιβολής της τάξης και οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών κλήθηκαν να επέμβουν όταν σημειώθηκε «πολύ σοβαρό περιστατικό με τη χρήση πυροβόλων όπλων» σε συνοικία της πόλης κοντά στο λιμάνι. «Δύο άνδρες και δυο γυναίκες σκοτώθηκαν επιτόπου», διευκρίνισε η αστυνομία τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, έπειτα από ώρες αβεβαιότητας γύρω από το συμβάν. «Άλλος ένας άνδρας, που θεωρούμε ότι ήταν ο δράστης της επίθεσης, επίσης σκοτώθηκε επιτόπου».

#Police have confirmed there were six fatalities, including the suspect, in the firearms incident in the Keyham area of #Plymouth this evening.https://t.co/n7OZwzsHBv pic.twitter.com/KUZpFFn0c5