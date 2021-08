Για συρροή κρουσμάτων κορονοϊού, ύστερα από πάρτι για τα 60ά γενέθλια του Μπαράκ Ομπάμα στο παραθεριστικό θέρετρο Μάρθας Βίνεγιαρντ, κάνει λόγο δημοσίευμα της Daily Mail. Συγκεκριμένα μιλά για 74 άτομα στο Μάρθας Βίνεγιαρντ που διαγνώστηκαν θετικά στον κορονοϊό μετά το πάρτι που έλαβε χώρα το προηγούμενο Σάββατο, 7 Aυγούστου.

«Μέχρι στιγμής, δεν γνωρίζουμε εάν τα περιστατικά συνδέονται με το πάρτι του Ομπάμα. Είναι λίγο νωρίς και ο μόνος τρόπος που θα μάθουμε είναι μέσα από την ιχνηλάτηση των επαφών» ανέφεραν οι υγειονομικές Αρχές.

Σημειώνεται πως το εν λόγω πάρτι έχει βρεθεί ήδη στο στόχαστρο της κριτικής στο Διαδίκτυο, μετά τις εικόνες που κυκλοφόρησαν και οι οποίες έδειχναν πλήθη χωρίς μάσκα -μεταξύ των οποίων και ο Μπαράκ Ομπάμα- να συνωστίζονται, δίχως να τηρούν τις αναγκαίες αποστάσεις.

Όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα, ο Ομπάμα φέρεται να σχεδίαζε αρχικά να προσκαλέσει περίπου 500 άτομα και να απασχολήσει προσωπικό 200 ατόμων, αλλά αργότερα να μείωσε τον αριθμό αυτόν σε περίπου 300-400 άτομα.

Συγγνώμη μέσω Twitter από τον Μπαράκ Ομπάμα και τη σύζυγό του, Μισέλ, ζήτησε η Αμερικανίδα τραγουδοποιός Έρικα Μπαντού, επειδή ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο και φωτογραφίες από το πάρτι γενεθλίων στις 7 Αυγούστου, που δείχνουν τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ χωρίς μάσκα να διασκεδάζει με τους εκατοντάδες καλεσμένους του.

«Κύριε και κυρία Ομπάμα, σας παρακαλώ συγχωρείστε με που ήμουν «φρικτή καλεσμένη» σε μια τέτοια ιερή εκδήλωση για την οικογένειά σας», έγραψε η βραβευμένη με Γκράμι Μπαντού, το πραγματικό όνομα της οποίας είναι Έρικα Ράιτ.

Mr. And Mrs. Obama , Please forgive me 4 being the “terrible guest “ at such a sacred event for your family. I was so inconsiderate, Thank you for all your love. What an example of ‘how NOT ‘ to be ...... erica