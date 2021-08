Αφγανιστάν: Οι πρώτες εικόνες με τους Ταλιμπάν στο προεδρικό μέγαρο - Εκρήξεις στη Καμπούλ

Τον έλεγχο του Προεδρικού Μεγάρου στο Αφγανιστάν, πήραν οι Ταλιμπάν, όπως δήλωσαν δύο ανώτεροι διοικητές τους, που βρίσκονται πλέον στην Καμπούλ. Πάντως την είδηση δεν έχει επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής η αφγανική κυβέρνηση. Ωστόσο, στα social media κυκλοφορούν εικόνες και βίντεο με την αναφορά ότι πρόκειται για τις πρώτες εικόνες που δείχνουν τους Ταλιμπάν εντός του προεδρικού μεγάρου, στην Καμπούλ.

Afghanistan | The Taliban giving a press briefing in the Presidential Palace, seated at the desk of former President Ashraf Gani who earlier fled the country.#Afghanistan #taliban #kabul

📸 #AlJazeera pic.twitter.com/1lKU2sdKIU