Αφγανιστάν: Να φύγουν οι ξένοι για να αποφασίσουν πώς θα ασκήσουν εξουσία περιμένουν οι Ταλιμπάν

Το Αφγανιστάν βρίσκεται και πάλι στο κέντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος με τους Ταλιμπάν να έχουν καταλάβει την πρωτεύουσα Καμπούλ και τις μεγάλες πόλεις και να ετοιμάζονται να επιστρέψουν στην εξουσία. Την ίδια στιγμή στη χώρα επικρατεί πανικός με τους πολίτες και τους εργαζόμενους από τις ξένες, κυρίως, χώρες να προσπαθούν να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Οι ισλαμιστές αντάρτες από την πρώτη στιγμή κάνουν λόγο για ειρηνική μετάβασή τους στην εξουσία ωστόσο όπως δηλώνουν ακόμα δεν έχουν αποφασίσει τον τρόπο με τον οποίο θα κυβερνήσουν τη χώρα.

«Θέλουμε να έχουν φύγει όλες οι ξένες δυνάμεις προτού αρχίσουμε να αναδιοργανώνουμε το σύστημα διακυβέρνησης», είπε τηλεφωνικά στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς ηγετικό στέλεχος αυτό των ανταρτών, το οποίο δεν θέλησε να κατονομαστεί.

One of the heartbreaking pictures from Kabul Today, #Afghanishtan pic.twitter.com/WK3YAjnvGl