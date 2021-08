Αφγανιστάν: Χάος στην Καμπούλ υπό τον φόβο των Ταλιμπάν - Τι δείχνουν δορυφορικές φωτογραφίες

H επικράτηση των Ταλιμπάν στη Καμπούλ έχει δημιουργήσει εικόνες χάους στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν. Τόσο στο αρροδρόμιο όσο και σε κεντρικούς δρόμους δείχνουν την απόγνωση των πολιτών, ενώ χαρακτηριστικές είναι οι δορυφορικές φωτογραφίες της εταιρείας διαστημικής τεχνολογίας, MAXAR.

Οι λήψεις έχουν καταγραφεί στις 10: 36 το πρωί τοπική ώρα όταν χιλιάδες Αφγανοί συνέρρευσαν στο αεροδρόμιο και τις κεντρικές αρτηρίες που οδηγούν σε αυτό προκειμένου να μπορέσουν να επιβιβαστούν σε κάποιο από τα –στρατιωτικά κυρίως- αεροσκάφη που αναχωρούσαν. Σημειώνεται ότι οι «κουκκίδες» που διακρίνονται στις φωτογραφίες είναι οι άνθρωποι που έχουν συρρεύσει στο αεροδρόμιο της αφγανικής πρωτεύουσας.

Οι αμερικανικές δυνάμεις εργάζονται με τα τουρκικά και άλλων χωρών στρατεύματα προκειμένου να καθαρίσουν το αεροδρόμιο της Καμπούλ και να επιτραπεί η επανάληψη των διεθνών πτήσεων εκκένωσης, είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου Τζον Κίρμπι, σε δηλώσεις που έκανε σήμερα. Όλες οι πολιτικές και στρατιωτικές πτήσεις έχουν ανασταλεί στο αεροδρόμιο της Καμπούλ λόγω της «εισβολής» στον διάδρομο προσγείωσης -απογείωσης ενός πλήθους Αφγανών, που επιχειρούν απεγνωσμένα να φύγουν από τη χώρα, μετά την επιστροφή των Ταλιμπάν, είπε επίσης ο εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου.

«Οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο και εργάζονται με άλλους στρατιωτικούς, Τούρκους και από άλλες χώρες, για να διαλύσουν το πλήθος. Δεν γνωρίζουμε πόσος χρόνος θα χρειαστεί», τόνισε ο Κίρμπι.

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, ο Κίρμπι ανέφερε πως ο υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν ενέκρινε την ανάπτυξη ενός ακόμη τάγματος στην Καμπούλ, με το οποίο θα αυξηθεί σε περίπου 6.000 ο αριθμός των στρατιωτών που φυλάσσουν τις επιχειρήσεις εκκένωσης.

New high-res #satellite imagery (10:36 am local time, August 16) of the chaotic scene underway at #Kabul’s Hamid Karzai International Airport in #Afghanistan as thousands of people converged on the tarmac & airport runways as countries attempt to evacuate personnel from the city. pic.twitter.com/L6lhlVms54