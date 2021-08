Αφγανιστάν: Στοιβαγμένοι Αφγανοί σε μεταγωγικό αεροπλάνο φεύγουν για να γλιτώσουν από τους Ταλιμπάν

Ξεκίνησαν από το πρωί της Τρίτης 17 Αυγούστου στρατιωτικά αμερικανικά αεροσκάφη τις εκκενώσεις πολιτών από το αεροδρόμιο της Καμπούλ του Αφγανιστάν. Σύμφωνα με το Ρόιτερς το οποίο επικαλείται στρατιωτική πηγή των δυτικών δυνάμεων ο διάδρομος του αεροδρομίου της Καμπούλ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πάλι αφού το πλήθος που τον είχε κατακλίσει απομακρύνθηκε.Υπενθυμίζεται ότι εκατοντάδες Αφγανοί, που προσπαθούσαν απεγνωσμένα να φύγουν από τη χώρα για να γλιτώσουν από τους Ταλιμπάν, κατέκλυσαν τον διάδρομο και ορισμένοι προσπάθησαν να μπουν σε αμερικανικά αεροσκάφη προτού απωθηθούν. Μερικοί γραπώθηκαν από τους τροχούς αεροσκαφών που απογειώνονταν – βρήκαν τραγικό θάνατο πέφτοντας από ύψος εκατοντάδων μέτρων μερικά λεπτά αργότερα. Ο αμερικανικός στρατός ανέφερε πως Πεζοναύτες πυροβόλησαν και σκότωσαν δύο άνδρες που κράδαιναν όπλα εν μέσω του πλήθους.

AH64s combat helicopters opening the way to allow USAF C-17's take off in the middle of over crowded runway 😱🙈

Kabul Airport Chaos pic.twitter.com/6Jlm8Z5IQT August 16, 2021

Πάνω από 600 Αφγανοί μπήκαν σε μεταγωγικό για να γλιτώσουν από τα αντίποινα των Ταλιμπάν

Το πλήθος των Αφγανών πολιτών είναι απελπισμένο και προσπαθεί απεγνωσμένα να εγκαταλείψει το Αφγανιστάν τις τελευταίες μέρες. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα στην οποία απεικονίζονται περισσότεροι από 600 Αφγανοί πολίτες «στοιβαγμένοι» σε ένα πελώριο μεταγωγικό αεροσκάφος C-17 της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο αναχώρησε από το διεθνές αεροδρόμιο της Καμπούλ. Σύμφωνα με πληροφορίες μέσα στο αεροπλάνο μπήκαν 640 πολίτες οι οποίοι κατάφεραν να γλιτώσουν από το μένος των Ταλιμπάν. Σημειώνεται επίσης ότι ο αριθμός των πολιτών υπερέβαινε κατά πολύ το μέγιστο αριθμό επιβατών που το συγκεκριμένο αεροσκάφος μπορούσε να μεταφέρει.

Last RT: Photo appears to first be posted on the amn/nco/scno FB page that regularly posts info/photos from Airmen. https://t.co/LdUUoQKhPB pic.twitter.com/ySbyOZaVXm August 16, 2021

Εκκενώνουν και οι Γερμανοί

Μεταγωγικό αεροσκάφος A400M της γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας προσγειώθηκε στην Καμπούλ για να συνεχιστεί η επιχείρηση εκκένωσης γερμανών πολιτών και αφγανών υπαλλήλων γερμανικών κρατικών θεσμών, μεταδίδει το Γερμανικό Πρακτορείο επικαλούμενο πηγές προσκείμενες στις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις.

Το γερμανικό μεταγωγικό έκανε κύκλους γύρω από το αεροδρόμιο για πέντε ώρες· τα καύσιμα στις δεξαμενές του είχαν σχεδόν εξαντληθεί όταν του δόθηκε άδεια να προσγειωθεί, σημείωσαν οι πηγές του dpa. Στο αεροσκάφος επέβαιναν αλεξιπτωτιστές της δύναμης ταχείας αντίδρασης του Μπούντεσβερ, του γερμανικού στρατού, με αποστολή να βοηθήσουν τους κάπου 3.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς στο αεροδρόμιο να εγγυηθούν την ασφάλεια ώστε να προχωρήσει απρόσκοπτα η εκκένωση διπλωματών και άλλων. Οι στρατιωτικοί των ΗΠΑ αναμένεται να αυξηθούν σε περίπου 6.000 σήμερα.

Scenes of panic and chaos played out at the airport in Kabul as crowds of people desperate to escape Afghanistan rushed onto the tarmac.



Some clung to the sides of planes, even as one taxied down the runway, in a bid to flee the Taliban.https://t.co/pAgoGW7tos pic.twitter.com/4YGQd2iEzk — The New York Times (@nytimes) August 16, 2021

Νωρίτερα χθες, άλλο μεταγωγικό της γερμανικής ΠΑ αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την προσέγγιση στην Καμπούλ και να χαράξει πορεία προς την Τασκένδη, την πρωτεύουσα του Ουζμπεκιστάν, για ανεφοδιασμό. Η Τασκένδη αποτελεί κόμβο της γερμανικής επιχείρησης εκκένωσης. Οι πτήσεις από την Καμπούλ θα προσγειώνονται εκεί, τα πρόσωπα που μεταφέρουν κατόπιν θα μετεπιβιβάζονται σε επιβατικές πτήσεις προς τη Γερμανία.

Εκτός από το γερμανικό διπλωματικό προσωπικό και γερμανούς πολίτες, το Βερολίνο υπόσχεται να βοηθήσει χιλιάδες Αφγανούς που εργάστηκαν για το γερμανικό δημόσιο ή τον γερμανικό στρατό και κινδυνεύουν τώρα να υποστούν διωγμό αν όχι να εξοντωθούν από τους Ταλιμπάν. Σύμφωνα με την Γερμανίδα καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ, κάπου 10.000 Αφγανοί, ανάμεσά τους υπάλληλοι της γερμανικής κυβέρνησης, υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δικηγόροι και οι οικογένειές τους, θα μεταφερθούν εκτός της χώρας στο πλαίσιο της γερμανικής επιχείρησης.

Η κατάληψη της Καμπούλ από τους Ταλιμπάν την Κυριακή προκάλεσε πανικό και το χάος στο αεροδρόμιο χθες Δευτέρα. Πάντως μέρος του προσωπικού της γερμανικής πρεσβείας στην Καμπούλ έφθασε χθες το πρωί στη Ντόχα με αμερικανικό μεταγωγικό. Επρόκειτο για 40 εργαζόμενους στην πρεσβεία. Στο αεροσκάφος επέβαιναν επίσης τα τέσσερα μέλη της διπλωματικής αντιπροσωπείας της Ελβετίας στην Καμπούλ.

Watch: A video shows the moment Afghan citizens dropped from an aircraft near #Kabul airport after clinging on to a US Air Force plane in an attempt to flee the country amid the #Taliban takeover. #Afghanistan https://t.co/2vc7iuFmgj pic.twitter.com/MdrNlasobn — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 16, 2021

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, ο Χάικο Μάας, παραδέχθηκε χθες ότι «η γερμανική κυβέρνηση, οι υπηρεσίες πληροφοριών και η διεθνής κοινότητα» έκαναν «λαθεμένη αποτίμηση της κατάστασης» στο Αφγανιστάν. Η κυρία Μέρκελ χαρακτήρισε «πικρή, δραματική και τρομακτική» την κατάσταση στο Αφγανιστάν, την επομένη της πτώσης της υποστηριζόμενης από τη Δύση κυβέρνησης στην Καμπούλ και την επικράτηση των φονταμενταλιστών ισλαμιστών Ταλιμπάν.

Πρόκειται για «φρικτή εξέλιξη για τα εκατομμύρια των Αφγανών που θέλουν πιο ελεύθερη κοινωνία», πρόσθεσε. Η Γερμανίδα καγκελάριος αναφέρθηκε επίσης στη γερμανική στρατιωτική αποστολή στο Αφγανιστάν, που άρχισε λίγο καιρό μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στη Νέα Υόρκη και στο Πεντάγωνο και τερματίστηκε τον Ιούνιο. Πέρα από τον αγώνα εναντίον της τρομοκρατίας, η αποστολή αποδείχθηκε ότι «δεν ήταν τόσο επιτυχής» και «δεν πήγε όπως σχεδιάζαμε», αναγνώρισε.

Από την πλευρά της, η Διεθνής Αμνηστία κάλεσε τη γερμανική κυβέρνηση να διευρύνει τις προσπάθειές της να βοηθήσει Αφγανούς που κινδυνεύουν να φύγουν. «Η γερμανική κυβέρνηση πρέπει να πάει πιο πέρα από ό,τι υπόσχεται μέχρι στιγμής», υπογράμμισε ο Μάρκους Μπίκο, ο γενικός γραμματέας του γερμανικού τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας. Δημοσιογράφοι, υπερασπίστριες των δικαιωμάτων των γυναικών και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων «που εκτίθενται σε ιδιαίτερο κίνδυνο» πρέπει να «προστατευθούν», «να απομακρυνθούν με όσο λιγότερη γραφειοκρατία γίνεται», εξήγησε.