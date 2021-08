Αφγανιστάν: Διασκεδάζουν σε λούνα παρκ οι Ταλιμπάν

Η σκιά του φονταμενταλισμού έχει σκεπάσει μετά από 20 χρόνια και πάλι το Αφγανιστάν, με χιλιάδες πολίτες να προσπαθούν να ξεφύγουν από το μένος των Ταλιμπάν, οι οποίοι κατάφεραν να ανακαταλάβουν τη χώρα. Ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, εντύπωση προκαλούν οι εικόνες που κάνουν τον γύρο του κόσμου, στις οποίες απεικονίζονται οι Ταλιμπάν με τα όπλα στα χέρια να έχουν μπει μέσα σε λούνα παρκ και να κάνουν συγκρουόμενα και να ανεβαίνουν σε καρουζέλ.

Ρεπόρτερ του Reuters κατάφερε και εξασφάλισε τα πλάνα στα οποία φαίνονται οι Ταλιμπάν να διασκεδάζουν σε λούνα παρκ της Καμπούλ. Οι φανατικοί μαχητές φαίνεται να περνάνε όμορφα αφού χαμογελάνε. Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι στα βίντεο δεν φαίνεται να παρευρίσκεται καμία γυναίκα.

It seems all they wanted was free rides at the theme park #Taliban pic.twitter.com/qh00uk96UK